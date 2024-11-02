Вбиваємо щастя всередині себе: придушення позитивних емоцій пов'язали з погіршенням здоров'я

Нове дослідження з'ясувало, що придушення позитивних емоцій значно впливає на наше самопочуття. Подібна тактика по відношенню до негативних емоцій не показала будь-якої зміни в нашому стані.

Related video

У дослідженні, проведеному в США і Тайвані, вчені вивчали частоту придушення людьми позитивних і негативних емоцій і те, як це впливає на їхнє самопочуття. Під час дослідження було встановлено, що учасники напрочуд придушували свої позитивні емоції рідше, ніж негативні. Однак придушення позитивних емоцій, на відміну від придушення негативних, незмінно асоціювалося з погіршенням самопочуття, пише PsyPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Тенденція придушення позитивних емоцій спостерігалася вченими в найрізноманітніших культурах, від США до Тайваню, що дало їм змогу припустити, що ефект їхнього придушення може мати універсальний аспект серед людства, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Affective Science. У своїх експериментах вчені збирали дані за допомогою опитувальника "Регулювання емоцій" і різних показників благополуччя.

На першому етапі було проаналізовано відповіді 479 тайванських учасників, і з'ясувалося, що придушення позитивних емоцій корелює з більш низьким рівнем благополуччя, в той час як придушення негативних емоцій не чинить такого ж впливу. На другому етапі, що включав дані американського опитувальника Midlife Development Survey і дослідження Pittsburgh Cold, цей висновок було підтверджено. Незважаючи на те що придушення обох типів емоцій мало місце, вплив на самопочуття був помітний тільки в разі уникнення позитивних емоцій.

Третій етап підкріпив ці висновки на вибірці з 250 американських і 205 тайванських учасників. Результати знову показали, що хоча люди часто пригнічують негативні емоції частіше, ніж позитивні, тільки придушення позитивних емоцій було пов'язане з погіршенням самопочуття. Провідний автор дослідження Чен-Вей Ю і його команда припустили, що придушення позитивних і негативних емоцій не тільки відрізняється, а й може відігравати різну роль у нашому здоров'ї.

У придушенні емоцій також відіграють роль культурні очікування, оскільки багато суспільств не заохочують їхній прояв, особливо серед чоловіків, які можуть зіткнутися з критикою за їхнє вираження, особливо негативних. Придушення часто сприймається як таке, що вимагає значних когнітивних зусиль, що може призвести до неавтентичності — почуття, яке суперечить бажанню бути вірним самому собі.

Це дослідження додає нові й важливі нюанси в розуміння цих звичок, вказуючи на те, що придушення позитивних емоцій може бути особливо шкідливим у довгостроковій перспективі, оскільки воно може завадити людям повною мірою відчути корисні й утверджувальні аспекти свого життя. Однак, хоча придушення позитивних емоцій і було пов'язане з погіршенням самопочуття, вченим ще неясно, чи є одне причиною іншого.

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.