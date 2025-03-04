Планетарна катастрофа: чому динозаври знову не виникли після масового вимирання

На сьогодні єдиними нащадками динозаврів є птахи.

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Нині вважається, що приблизно 66 млн років тому падіння величезного астероїда призвело до масового вимирання тварин на Землі. Усі види динозаврів, крім тих, що були предками птахів, зникли з лиця Землі. Найімовірніше, це сталося через різке зниження температури, хоча в цьому процесі могли бути задіяні й інші чинники. Після зникнення динозаврів на Землі почали домінувати ссавці та інші види тварин. Динозаври майже 180 млн років процвітали на нашій планеті до того, як зникли. З огляду на такий тривалий період часу, коли вони домінували на Землі, чому ж вони знову не еволюціонували після вимирання? Про це пише IFLScience.

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Еволюція є складним процесом, у якому задіяні як вдалий збіг обставин, так і наявні можливості для еволюційного процесу. Живі організми адаптуються до навколишнього середовища за допомогою природного добору, статевого добору та генетичних мутацій, але немає гарантії, що еволюція може піти якимось певним шляхом.

Динозаври успішно еволюціонували протягом майже 180 млн років, адаптуючись, пристосовуючись до навколишнього середовища і стаючи домінуючим класом тварин на Землі. Але коли всі непташині динозаври були знищені, разом з ними пішла і їхня еволюційна історія. Натомість види, що живуть нині, є нащадками тварин, які пережили масове вимирання, включно з багатьма видами ссавців, які змогли розмножуватися, розвиватися і пристосовуватися до нового середовища.

Вимерлий вид не може природним чином повторно еволюціонувати, щоб повернутися в той самий стан, у якому він був до вимирання, хоча схожі істоти можуть з'явитися в результаті ітеративної еволюції.

Деякі вчені намагаються воскресити деякі вимерлі види, зокрема мамонтів за допомогою генної інженерії. Водночас, як уже писав Фокус, деякі дослідники вважають, що це не найкраща ідея. Чи означає це, що вчені зможуть воскресити і динозаврів? На жаль, наявні технологи і доступний геномний матеріал не дає змоги відтворити таку складну істоту, як динозавр.

Деякі вчені вважають, що насправді ще до падіння астероїда на Землю динозаври вже почали вимирати, можливо, через зміни навколишнього середовища. Це може бути причиною того, чому динозаври повторно не змогли еволюціонувати після вимирання. Дослідники припускають, що вимирання динозаврів уже випереджало кількість нових видів, що з'являлися.

Але інші вчені вважають, що зниження біорізноманіття динозаврів ближче до часу масового вимирання 66 млн років тому не обов'язково призвело б до їхнього зникнення. Якщо гігантські динозаври могли зникнути, то дрібніші динозаври продовжили б процвітати. Якби не падіння астероїда, то ці динозаври змінили б свій зовнішній вигляд і поведінку за мільйони років подальшої еволюції. При цьому припускається, що, з огляду на тривалий період еволюційного розвитку динозаврів до планетарних катастроф, види, що вижили, могли б не дуже сильно змінитися.

Малоймовірно, що ви найближчим часом зіткнетеся з динозаврами, але наша планета насправді населена величезною кількістю їхніх нащадків. Точніше на Землі живуть нащадки динозаврів, які вижили, і це птахи. Сучасні птахи є нащадками групи динозаврів, відомої як тероподи. Вчені вважають, що вони вижили завдяки тому, що мали невеликий розмір тіла і мешкали в регіонах, які не дуже сильно постраждали від удару астероїда.

Як уже писав Фокус, глобальні зміни очікують Землю через те, що найсильніша океанічна течія знижує свою швидкість.

Що стосується потенційного життя за межами Землі, то вчені вважають, що воно може існувати на одному із супутників Сатурна в підземному океані. Але нове дослідження, як уже писав Фокус, ставить під сумнів цю теорію.