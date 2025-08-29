"Прадід" єгипетського бога: 70 млн років тому на Землі жив хижак, який клацав динозаврів на обід

Дослідники виявили гігантського родича динозавра, який жив на планеті близько 70 мільйонів років тому і харчувався динозаврами в Аргентині крейдяного періоду. Вчені назвали його на честь єгипетського бога з головою крокодила.

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості хижаків. Одними з найгрізніших хижаків планети вважалися динозаври, які панували на планеті мільйони років тому. Однак нове дослідження показує, що в той час на території сучасної Аргентини також мешкав інший хижак, який полював на самих динозаврів, пише Live Science.

Хижак, який тримав у страху динозаврів

У новому дослідженні вчені виявили скам'янілий скелет давно вимерлого хижака в південній Патагонії ще 2020 року. Дані вказують, що 70 мільйонів років тому він мешкав на території сучасної Аргентини, полював на динозаврів, сягав завдовжки приблизно 3,5 метра і важив близько 250 кілограмів.

Новий вид був названий на честь патагонського вітру "Костен" і єгипетського бога з головою крокодила Собека, також відомого як Сухус — Kostensuchus atrox. Команда виявила, що цей вид був гіперхижаком — простими словами, м'ясо становило понад 70% його раціону.

У новому дослідженні вчені повторно вивчили анатомію Kostensuchus atrox: широка морда, великі зуби та потужні передні кінцівки — це дає змогу припустити, що він полював на велику здобич. Результати дослідження також свідчать про те, що динозаври жили в оточенні найрізноманітніших організмів, зокрема й величезних наземних крокодилів.

За словами провідного автора дослідження Фернандо Новаса, палеонтолога Національної ради з наукових і технічних досліджень, цей новий вид давно вимерлих крокодилів схоже конкурував із динозаврами та полював на них, відіграючи важливу роль у структурі зниклих екосистем.

Земля крокодилів

K. atrox входив до групи рептилій, званих пейрозаврідовими крокодилами, які є вимерлими родичами сучасних крокодилів. Науковці зазначають, що нещодавно виявлені скам'янілості настільки добре збереглися, що фактично є одними з найкращих коли-небудь знайдених зразків пейрозавридових крокодилів і найповнішим представником цього загону з широкою мордою.

Відомо, що скам'янілості були виявлені в скельному утворенні Чоррільо в Патагонії. Приблизно в той самий час було виявлено скам'янілі кістки більшого м'ясоїдного динозавра, названого Maip macrothorax

