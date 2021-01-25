"43 у душІ". Добкін повторив селфі Зеленського в день народження президента (фото)

Як і президент, екс-регіонал зробив знімок у спортзалі.

Колишній народний депутат, екс-мер Харкова й екс-глава Харківської облдержадміністранції Михайло Добкін відреагував на публікацію президента України Володимира Зеленського, якому 25 січня виповнилося 43 роки.

Як відомо, на своїй сторінці в соцмережі глава держави опублікував селфі зі спортзалу, підписавши його: "7 на годиннику, 43 за паспорту, 30 у душі".

Добкін і собі зробив знімок серед тренажерів, а фото опублікував в Instagram.

"10 на годиннику, до завтрашнього дня 50 за паспортом, 43 в душі", — йдеться в підписі до знімка. Водночас у коментарях, де користувачі позначили фото як "тролінг рівня Олімп", натякаючи на ранкове Селфі президента, політик парирував, що "навіть і не думав)))".

Як відомо, на початку січня Добкін підтвердив виданню "Країна", що збирається поборотися за крісло мера Харкова на позачергових виборах міського голови після того, як Геннадій Кернес, який переміг на місцевих виборах минулого року, помер від ускладнень коронавірусу 16 грудня 2020 року.

Екс-регіонал не заперечує, що дата виборів буде призначена не скоро. На його думку, рішення будуть відтягувати через те, що нові вибори невигідні для Офісу президента й глави МВС Арсена Авакова, які наразі є орієнтирами для "команди Кернеса", яку очолює Ігор Терехов, виконавець обов'язків міського голови Харкова.

Уперше про намір знову повернутися в мерське крісло Добкін натякнув, коли вітав харків'ян із Новим роком.

У вересні 2020 року Михайло Добкіна балотувався в мери Харкова на місцевих виборах. В інтерв'ю Дмитру Гордону він пізніше пояснив, що зробив це не для того, щоб протистояти тодішньому мерові Геннадію Кернесу, а "для його підстраховки". Влітку він планував балотуватися в мери Києва. Однак після транспртування Кернеса на лікування в Берлін Добкін зареєструвався свою кандидатуру для участі у виборах мера Харкова. Політик заявляв, що зніметься з виборів, як тільки Кернес повернеться до Харкова, проте самому Кернесові не сподобався такий розвиток подій. 4 жовтня Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь чинного міського голови.