"43 в душЕ". Добкин повторил селфи Зеленского в день рождения президента (фото)

Как и президент, экс-регионал сделал снимок в спортзале.

Бывший народный депутат, экс-мэр Харькова и экс-глава Харьковской облгосадминистранции Михаил Добкин отреагировал на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 43 года.

Как известно, на своей странице в соцсети глава государства опубликовал селфи из спортзала, подписав его: "7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе".

В свою очередь Добкин также сделал снимок среди тренажеров, а фото опубликовал в Instagram.

"10 на часах, до завтрашнего дня 50 в паспорте, 43 в душЕ", – говорится в подписи к снимку. При этом в комментариях, где пользователи отметили фото как "троллинг уровня Олимп", намекая на утреннее селфи президента, политик парировал, что "даже и не думал)))".

Как известно, в начале января Добкин подтвердил изданию "Страна", что собирается побороться за кресло мэра Харькова на внеочередных выборах городского головы после того, как Геннадий Кернес, победивший на местных выборах в прошлом году, скончался от осложнений коронавируса 16 декабря 2020-го.

Экс-регионал не исключает, что дата выборов будет назначена не скоро. По его мнению, решение будут оттягивать из-за того, что новые выборы невыгодны для Офиса президента и главы МВД Арсена Авакова, которые на текущий момент являются ориентирами для "команды Кернеса", которую возглавляет Игорь Терехов, исполняющий обязанности городского головы Харькова.

Впервые о намерении снова вернуться в мэрское кресло Добкин намекнул, когда поздравлял харьковчан с Новым годом.

В сентябре 2020 года Михаил Добкин баллотировался в мэры Харькова на местных выборах. В интервью Дмитрию Гордону он позже пояснил, что сделал это не для того, чтобы противостоять тогдашнему мэру Геннадию Кернесу, а "для его подстраховки". Летом он планировал баллотироваться в мэры Киева. Однако после транспортировки Кернеса на лечение в Берлин Добкин зарегистрировался свою кандидатуру для участия в выборах мэра Харькова. Политик заявлял, что снимется с выборов, как только Кернес вернется в Харьков, однако самому Кернесу не понравилось такое развитие событий. 4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу действующего городского головы.