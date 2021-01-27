Пожежа в Харкові: поліція встановила особи всіх загиблих

При пожежі загинули 15 осіб.

Поліція встановила особи всіх загиблих в результаті пожежі в будинку для літніх людей в Харкові, про це повідомила прес-секретар регіональної поліції Оксана Калмикова, передає Суспільне.

Загинули дев'ять жінок у віці від 67 до 85 років і шість чоловіків у віці від 71 до 91 року.

Тіла загиблих поки не передавали для поховання родичам, тривають експертизи.

Нагадаємо, вдень 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для людей похилого віку "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали. 25 січня помер ще один із постраждалих у трагедії. Його смерть не пов'язана з пожежею.

В Офісі генпрокурора заявили, що за попередньою версією причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. Пізніше було названо ім'я ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для людей похилого віку.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що в Україні має існувати ринок "справедливих соціальних послуг", якого зараз немає.