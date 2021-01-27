Пожар в Харькове: полиция установила личности всех погибших

При пожаре погибли 15 человек.

Полиция установила личности всех погибших в результате пожара в доме престарелых в Харькове, об этом сообщила пресс-секретарь региональной полиции Оксана Калмыкова, передает Суспільне.

Погибли девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года.

Тела погибших пока не передавали для захоронения родственникам, продолжаются экспертизы.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали. 25 января скончался еще один из пострадавших в трагедии. Его смерть не связана с пожаром.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

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