Звільнення суддів Конституційного суду: Зеленський відкликав свій законопроєкт

Президент України вирішив відкликати свою пропозицію щодо КСУ, пославшись на необхідність доопрацювання документа.

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради України власний законопроєкт про позбавлення повноважень усіх суддів Конституційного суду.

Це випливає з листа голови держави, адресованого голові ВРУ Дмитру Разумкову, передає Країна.

"Згідно зі статтею 93 Конституції України та статтею 104 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року №1861-VI, відкликаю для доопрацювання проєкт Закону України "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства (реєстраційний № 4288)", — сказано в тексті листа.

Нагадаємо: 27 жовтня 2019 року Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування, а також частину контрольних повноважень Національного агентства з попередження корупції.

25 листопада того ж року Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо з проханням, щоб дорадчий орган Ради Європи оцінив конституційну ситуацію в Україні, що виникла в країні після скандального рішення Конституційного суду.

Венеціанська комісія зробила висновок, що Конституційний суд "не може бути покараний за свої рішення, але його робота повинна бути поліпшена".

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в українському законодавстві немає чіткого тлумачення того, чим повинен займатися Конституційний суд України і це — одна з основних причин нинішньої кризи, пов'язаної з КСУ.

25 грудня 2020 року Зеленський сказав, що Конституційний суд — це "державно-приватне партнерство", що складається з "дітей" Януковича, "племінників" Порошенка і "родичів" Тимошенко.

"Він нікуди не зник. Ми його зупинили. Давайте спочатку. Я не хочу, як попередники, говорити, що всі ці 30 років у нас конституційна криза. Скажімо так, дуже багато років в Україні працює державно-приватне партнерство, яким я називаю Конституційний суд", — розповів голова держави.