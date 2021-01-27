Увольнение судей Конституционного суда: Зеленский отозвал свой законопроект

Президент Украины решил отозвать свое предложение по КСУ, сославшись на необходимость доработки документа.

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады Украины собственный законопроект о лишении полномочий всех судей Конституционного суда.

Это следует из письма главы государства, адресованного председателю ВРУ Дмитрию Разумкову, передает Страна.

"Согласно со статьей 93 Конституции Украины и статьей 104 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины от 10 февраля 2010 года №1861-VI, отзываю для доработки проект Закона Украины "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству (регистрационный № 4288)", – сказано в тексте письма.

Напомним, 27 октября 2019 года Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

25 ноября того же года Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой, чтобы совещательный орган Совета Европы оценил конституционную ситуацию в Украине, которая возникла в стране после скандального решения Конституционного суда.

Венецианская комиссия заключила, что Конституционный суд "не может быть наказан за свои решения, но его работа должна быть улучшена".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинском законодательстве нет четкого толкования того, чем должен заниматься Конституционный суд Украины и это – одна из основных причин нынешнего кризиса, связанного с КСУ.

25 декабря 2020 года Зеленский сказал, что Конституционный суд – это "государственно-частное партнерство", состоящее из "детей" Януковича, "племянников" Порошенко и "родственников" Тимошенко.

"Он никуда не исчез. Мы его остановили. Давайте сначала. Я не хочу, как предшественники, говорить, что все эти 30 лет у нас конституционный кризис. Скажем так, очень много лет в Украине работает государственно-частное партнерство, которым я называю Конституционный Суд", – рассказал глава государства.