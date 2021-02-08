МОЗ України хоче вакцинувати половину населення за 2 роки (інфографіка)

Найпріоритетнішою групою є люди похилого віку — майже 10 млн осіб.

МОЗ України планує вакцинувати половину населення країни за два роки. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Центр громадського здоров'я сформував критерії для визначення пріоритетних груп людей, які в першу чергу отримають вакцини від COVID-19.

На основі цих рекомендацій визначили 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн осіб або 50% населення України. До них відносяться працівники сфери охорони здоров'я, військові, педагоги, люди похилого віку та особи, які проживають в соцустановах, люди з супутніми захворюваннями і тому подібне.

Найбільшою групою є люди похилого віку — майже 10 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що український уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Україна отримала підтвердження на доставку 12 млн доз вакцин. Постачання проходитимуть з лютого 2021 року.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона проходитиме в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

В середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.