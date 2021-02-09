Статистика коронавірусу в Україні на 9 лютого: 2656 нових випадків захворювання, одужали 8 865 українців

За минулу добу госпіталізовано 865 осіб.

Станом на 9 лютого в Україні зафіксовано 2656 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 157 дітей та 229 медпрацівників, повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо" і в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За минулу добу госпіталізовано 865 осіб, одужали 8 865 українців, померли від ускладнень інфекції 127 пацієнтів.

За добу проведено 17 658 ПЦР-тестів і 13 243 тести — методом ІФА.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіло — 1 249 646 осіб;

одужали — 1 084 608 людини;

летальних випадків — 23 771;

проведено ПЦР-тестів — 6 419 781;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), Чернівецькій (194), Запорізькій (164) областях та місті Київ (243).

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м Київ — 130 567 (+243);

Вінницька область — 28 517 (+47);

Волинська область — 37 559 (+58);

Дніпропетровська область — 69 256 (+71);

Донецька область — 45 027 (+59);

Житомирська область — 45 609 (+17);

Закарпатська область — 33 398 (+276);

Запорізька область — 67 276 (+164);

Івано-Франківська область — 52 141 (+525);

Київська область — 70 728 (+90);

Кіровоградська область — 9 984 (+20);

Луганська область — 14 303 (+49);

Львівська область — 73 046 (+97);

Миколаївська область — 39 811 (+57);

Одеська область — 82 629 (+90);

Полтавська область — 44 072 (+72);

Рівненська область — 46 734 (+86);

Сумська область — 46 538 (+26);

Тернопільська область — 38 835 (+51);

Харківська область — 79 403 (+124);

Херсонська область — 21 079 (+52);

Хмельницька область — 44 908 (+31);

Черкаська область — 46 645 (+150);

Чернівецька область -47 192 (+194);

Чернігівська область — 34 389 (+7).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 7 лютого було проведено 10 401 ПЦР-тестувань, 17,44% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 3 092 зразків.

Нагадаємо: міністерство охорони здоров'я України планує вакцинувати половину населення країни за два роки.

Раніше повідомлялося, що український уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин. Постачання будуть проходити з лютого 2021 року.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.