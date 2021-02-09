Статистика коронавируса в Украине на 9 февраля: 2656 новых случаев заболевания, выздоровели 8 865 украинцев

За прошедшие сутки госпитализировано 865 человек.

По состоянию на 9 февраля в Украине зафиксирован 2656 новый случай коронавируса. Среди заболевших – 157 детей и 229 медработников, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" и в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

За прошедшие сутки госпитализировано 865 человек, выздоровели 8 865 украинцев, скончались от осложнений инфекции 127 пациентов.

За сутки проведено 17 658 ПЦР-тестов и 13 243 тест – методом ИФА.

Всего за время пандемии в Украине:

заболело — 1 249 646 человек;

выздоровели — 1 084 608 человека;

летальных исходов — 23 771;

проведено ПЦР-тестов – 6 419 781;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Черновицкой (194), Запорожской (164) областях и городе Киев (243).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 130 567 (+243);

Винницкая область – 28 517 (+47);

Волынская область – 37 559 (+58);

Днепропетровская область – 69 256 (+71);

Донецкая область – 45 027 (+59);

Житомирская область – 45 609 (+17);

Закарпатская область – 33 398 (+276);

Запорожская область – 67 276 (+164);

Ивано-Франковская область – 52 141 (+525);

Киевская область – 70 728 (+90);

Кировоградская область – 9 984 (+20);

Луганская область – 14 303 (+49);

Львовская область – 73 046 (+97);

Николаевская область – 39 811 (+57);

Одесская область – 82 629 (+90);

Полтавская область – 44 072 (+72);

Ровенская область – 46 734 (+86);

Сумская область – 46 538 (+26);

Тернопольская область – 38 835 (+51);

Харьковская область – 79 403 (+124);

Херсонская область – 21 079 (+52);

Хмельницкая область – 44 908 (+31);

Черкасская область – 46 645 (+150);

Черновицкая область –47 192 (+194);

Черниговская область – 34 389 (+7).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 7 февраля было проведено 10 401 ПЦР-тестирований, 17,44% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 3 092 образцов.

Напомним, минздрав Украины планирует вакцинировать половину населения страны за два года.

Ранее сообщалось, что украинское правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.