Статистика коронавируса в Украине на 9 февраля: 2656 новых случаев заболевания, выздоровели 8 865 украинцев
За прошедшие сутки госпитализировано 865 человек.
По состоянию на 9 февраля в Украине зафиксирован 2656 новый случай коронавируса. Среди заболевших – 157 детей и 229 медработников, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" и в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
За прошедшие сутки госпитализировано 865 человек, выздоровели 8 865 украинцев, скончались от осложнений инфекции 127 пациентов.
За сутки проведено 17 658 ПЦР-тестов и 13 243 тест – методом ИФА.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболело — 1 249 646 человек;
- выздоровели — 1 084 608 человека;
- летальных исходов — 23 771;
- проведено ПЦР-тестов – 6 419 781;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Черновицкой (194), Запорожской (164) областях и городе Киев (243).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 130 567 (+243);
- Винницкая область – 28 517 (+47);
- Волынская область – 37 559 (+58);
- Днепропетровская область – 69 256 (+71);
- Донецкая область – 45 027 (+59);
- Житомирская область – 45 609 (+17);
- Закарпатская область – 33 398 (+276);
- Запорожская область – 67 276 (+164);
- Ивано-Франковская область – 52 141 (+525);
- Киевская область – 70 728 (+90);
- Кировоградская область – 9 984 (+20);
- Луганская область – 14 303 (+49);
- Львовская область – 73 046 (+97);
- Николаевская область – 39 811 (+57);
- Одесская область – 82 629 (+90);
- Полтавская область – 44 072 (+72);
- Ровенская область – 46 734 (+86);
- Сумская область – 46 538 (+26);
- Тернопольская область – 38 835 (+51);
- Харьковская область – 79 403 (+124);
- Херсонская область – 21 079 (+52);
- Хмельницкая область – 44 908 (+31);
- Черкасская область – 46 645 (+150);
- Черновицкая область –47 192 (+194);
- Черниговская область – 34 389 (+7).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 7 февраля было проведено 10 401 ПЦР-тестирований, 17,44% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 3 092 образцов.
Напомним, минздрав Украины планирует вакцинировать половину населения страны за два года.
Ранее сообщалось, что украинское правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.
Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.
Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.