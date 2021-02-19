"Історична справедливість", — Ткаченко про введення санкцій проти Медведчука

За словами міністра, Медведчук транслював і створював темники, фейки та дезінформацію з подачі Кремля.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав введення санкцій проти Медведчука "моментом, коли ворога називають на імʼя". Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

На думку міністра, рішення про введення санкцій затрималося в часі, але воно все рівно історичне.

"Медведчук — творець темників 2000-х, які фактично призвели до журналістських та масових протестів перед Помаранчевою революцією… Темники, фейки, дезінформацію писав йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема через нещодавно заборонені "телеканали". Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника у справі обміну полоненими і позиціює себе "голубом миру", — пише Ткаченко.

Ткаченко вважає, що рішення РНБО — це фактично початок нової ери, коли ворога нарешті називають на імʼя.

Нагадаємо, сьогодні 19 лютого РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука, його дружини Марченко і ряду інших фізичних і юридичних осіб. Рішенням РНБО у компанії оточення Медведчука відберуть частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". За даними ЗМІ, всі члени Ради нацбезпеки підтримали рішення про введення санкцій проти Медведчука. Повідомляється, що на частку володіння Оксаною Марченко телеканалом 1+1 накладено арешт, але на телеканалі це не відібʼється.

Раніше, президент України Володимир Зеленський на початку лютого ввів санкції проти нардепа Тараса Козака — партнера Медведчука. Таким чином закрили телеканали ZIK, 112, NewsOne.