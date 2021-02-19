"Историческая справедливость", - Ткаченко о введении санкций против Медведчука

По словам министра, Медведчук транслировал и создавал темники, фейки и дезинформацию с подачи Кремля.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал введение санкций против Медведчука "моментом, когда врага называют по имени". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению министра, решение о введении санкций задержалось во времени, но оно все равное историческое.

"Медведчук — творец темников 2000-ых, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам перед Оранжевой революцией. … Темники, фейки, дезинформацию писал ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности через недавно запрещенные "телеканалы". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в деле обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира", — пишет Ткаченко.

Ткаченко считает, что решение СНБО — это фактически начало новой эры, когда врага наконец называют по имени.

Напомним, сегодня 19 февраля СНБО приняло решение о введении санкций против Медведчука, его жены Марченко и ряда других физических и юридических лиц. Решением СНБО у компании окружения Медведчука отберут часть нефтепровода "Самара-Западное направление". По данным СМИ, все члены Совета нацбезопасности поддержали решение о введении санкций против Медведчука. Сообщается, что на долю владения Оксаной Марченко телеканалом 1+1 наложен арест, но на телеканале это не отразится.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против нардепа Тараса Козака - партнера Медведчука. Тем самым были закрыты телеканалы ZIK, 112, NewsOne.