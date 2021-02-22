Статистика коронавірусу в Україні станом на 22 лютого: госпіталізовано 1 443 людини

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

За добу 21 лютого зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 216 дітей і 78 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 443 особи;

померли — 53;

одужали — 1 353 людини;

проведено тестувань 20 183 (ПЛР — 13 513, методом ІФА — 2 465, досліджень швидкими тестами на антиген — 4 205).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 307 662 особи, одужали — 1 147 426, померли — 25 156, проведено 6 714 484 ПЛР-тести.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua 20 лютого було проведено 19 290 ПЛР-тестувань, 25,3% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 348 зразків.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області почали роботу 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів. Підкреслюється, що працівники поліції не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області був зафіксований на початку минулого тижня. У регіон терміново виїхав головний санлікар Віктор Ляшко. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповненість лікарень у регіон був доставлений мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% ковідних ліжок. Через ситуацію, що склалася мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.