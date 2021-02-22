Статистика коронавируса в Украине на 22 февраля: госпитализированы 1443 человека

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За сутки 21 февраля зафиксировано 3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 216 детей и 78 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1443 человека;

умерли – 53;

выздоровели – 1353 человека;

проведено тестирований 20 183 (ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2465, исследований экспресс-тестами на антиген – 4205).

За все время пандемии в Украине заболели 1 307 662 человека, выздоровели – 1 147 426, умерли – 25 156, проведено 6 714 484 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 20 февраля было проведено 19 290 ПЦР-тестирований, 25,3% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1348 образцов.

Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов. Подчеркивается, что работники полиции не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.