Відео з пілотом, котрий нібито пожартував над росіянами в небі над Кримом, виявилося фейком (відео)

Український тіктокер заявив, що він наклав звук на відео з літака, щоб привернути увагу до модерації українського ТікТоку з Росії.

Під час одного з авіарейсів пілот літака нібито пожартував над росіянами на борту можливістю "воззʼєднання з рідною гаванню". Свій жарт він озвучив, пролітаючи над горами кримського півострова. Про це повідомляє РБК.

"Наш шлях пролягає уздовж нашого українського Криму. Зараз ми над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни — аварійні виходи промарковані зеленими мітками. Ви маєте чудову можливість воззʼєднатися з "рідною гаванню". Усім іншим людям — доброго польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", — нібито повідомив пілот у ролику.

Як виявилося, відео опублікував український блогер Данило Гайдамаха в ТікТоці. Він окремо записав звук і наклав його на відео, щоб привернути увагу до відсутності модерації соцмережі в Україні.

[ + – ] На YouTube зберегли відео.

Але Tiktok видалив жарт блогера через розпалювання мови ворожнечі. За його словами, модерація українського сегменту Tiktok відбувається з Росії. Тому він закликає всіх своїх підписників підписати петицію про відкриття окремого офісу соціальної мережі в Україні.

Нагадаємо, що раніше в Україні розгорівся скандал через висловлювання блогерки про те, що її дратує українська мова. Фокус розбирався, як висловлювання в ТікТоці привели 15-річну Лізу в базу "Миротворець", а також з тим, чим небезпечні підліткові флешмоби і як їх контролювати.

Раніше харківські курсантки записали ролик у TikTok з російськими поліцейськими. А в кінці 2020 інші курсантки МВС станцювали під блатну пісню "Воровайок".