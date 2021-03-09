Видео с пилотом, якобы пошутившим над россиянами в небе над Крымом, оказалось фейком (видео)

Украинский тиктокер заявил, что он наложил звук на видео из самолета, чтобы привлечь внимание к модерации украинского Тик-тока из России.

Во время одного из авиарейсов пилот самолета якобы пошутил над находящихся на борту россиян возможностью "воссоединения с родной гаванью". Свою шутку он озвучил пролетая над горами крымского полуострова. Об этом сообщает РБК.

"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с "родной гаванью". Всем остальным людям — хорошего полета. Ожидаем прибытия по расписанию", — якобы сообщил пилот в ролике.

Как оказалось, видео опубликовал украинский блогер Данил Гайдамаха в Тик-токе. Он отдельно записал звук и наложил его на видео, чтобы привлечь внимание к отсутствию модерации соцсети в Украине.

[ + – ] На YouTube сохранили видео.

Но Tiktok удалил шутку блогера из-за разжигания языка вражды. По его словам, модерация украинского сегмента Tiktok происходит из России. Поэтому он призывает всех своих подписчиков подписать петицию об открытии отдельного офиса социальной сети в Украине.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за высказывания блогерши о том, что ее бесит украинский язык. Фокус разбирался, как высказывания в Тиктоке привели 15-летнюю Лизу в базу "Миротворца", а также с тем, чем опасны подростковые флешмобы и как их контролировать.

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