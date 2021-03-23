Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac прибуде в Україну вже на цьому тижні

Перша партія вакцини повинна була прибути в Україну не пізніше 7 березня, але постачальник не виконав умови контракту, тепер йому загрожує штраф.

Китайська вакцина CoronaVac прибуде в Україну 25 березня. Про це повідомила керівник відділу маркетингу компанії-постачальника "Лекхім" Елеонора Мельник, передає Суспільне.

Мельник розповіла, що в четвер компанія планує забрати і доставити першу партію вакцин. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття в компанії повідомлять пізніше.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що перші 700 тисяч доз очікуються до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає за контрактом з Sinovac Biotech п'ять мільйонів доз вакцин CoronaVac, з них 1,9 мільйона доз по державної закупівлі. Першу партію повинна була доставити до 7 березня українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка стала партнером китайського виробника. Нещодавно їй пригрозили штрафами за недотримання термінів, прописаних в контракті. У компанії можуть забирати 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало в Україні вакцину CoronaVac від китайського виробника Sinovac. Про це заступник міністра Ігор Іващенко оголосив під час брифінгу 10 березня. За словами чиновника, МОЗ ухвалив рішення після перевірки документів і вивчення матеріалів, наданих компанією Sinovac, зокрема клінічних досліджень з безпеки та ефективності вакцини.

Клінічні випробування препарату CoronaVac вже провели у кількох країнах, вони показали різну ефективність препарату. З'явилася інформація, що ефективність Coronavac в Індонезії склала 65,3%, а під час тестування в Бразилії — всього 50,4%. Дослідження в Туреччині показали ефективність вакцини 91,5%, проте її протестували всього 3,4 тисячі осіб. Для порівняння, щеплення Moderna продемонструвало 94% ефективності за підсумками випробувань з понад 30 тисячами учасників.