Дізлайк за вандалізм. Новий кліп Alyona Alyona розкритикували через дрифт на Софійській площі

На думку українців, співачка вибрала вкрай невдалий час для релізу пісні.

Українська реперка Alyona Alyona опублікувала реліз кліпу на пісню "Заплуталася", створеного спільно з бандуристкою Мариною Круть, на своєму YouTube-каналі незабаром після історії з дрифтом на Софійській площі.

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В описі до роботи артистка зазначила, що пісня народилася у неї кілька років тому, коли вона переїхала до Києва, проте довгий час не могла вигадати приспів.

"Я дуже довго думала, з ким би хотіла розділити таку душевну і ліричну пісню, і коли познайомилася з Мариною, коли почула її мелодії і виконання наживо, я поставила собі за мету створити з нею той приспів і записати спільний трек. Після того, як я кинула їй демку, почула приспів і її красиву частину — куплет — я розплакалася від щастя, від того, що знайшлася людина, яка відчуває те ж, що і я, дивиться на музику так само, як дивлюся я", — розповіла виконавиця.

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Ця історія не вразила користувачів: за першу добу після появи відео кількість дізлайків на каналі Олени Савраненко (справжнє прізвище співачки) наближається до 500, а лайків — майже 2,6 тис. У коментарях люди розкритикували реперку за участь в "оскверненні святині", адже в одній з машин, які намотували кола перед собором, перебувала і вона. З більш ніж 700 коментарів під відео більшість були негативні, а деякі — відверто образливі.

"Софійська площа, вся плитка вбита дрифтом, її потрібно всю міняти", "Чекаю наступне відео з вибаченнями і виправними роботами на Софійській площі! Відписуюсь!", "А скільки коштує дрифтанути на святинях стародавнього Києва?", "Альона Альона, а скільки коштує у вашому прайсі "об**цяти пам'ятник"? І ще хотів уточнити щодо дискотеки в крематорії", "Дізлайк за вандалізм".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 серпня біля Софійського собору проходила зйомка реклами напоїв Red Bull. Два автомобілі влаштували дрифт на площі перед собором у пішохідній зоні. В автомобілях перебували, крім реперки, чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, ірландський дрифтер Конор Шанахан і спортивний журналіст Віталій Волочай. Першими відеоролик із ревучими в центрі міста авто опублікували користувачі соцмереж.

Це викликало обурення серед українців, тим більше, що внаслідок дрифту площа була практично знівечена слідами від шин. Сума збитку склала 50 тис. грн.

Представники Red Bull попросили вибачення і намагалися відмити плитку, однак, за словами очевидців, сліди від шин залишаються досі.

Alyona Alyona, яка також опинилася в епіцентрі скандалу, пізніше виправдалася, що не знала про відсутність дозволу на зйомки і була запрошена як лідерка думок.