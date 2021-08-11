Дизлайк за вандализм. Новый клип Alyona Alyona раскритиковали из-за дрифта на Софийской площади

По мнению украинцев, певица выбрала крайне неудачное время для релиза песни.

Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала релиз клипа на песню "Заплуталась", созданного совместно с бандуристкой Мариной Круть, на своем YouTube-канале вскоре после истории с дрифтом на Софийской площади.

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В описании к работе артистка отметила, что песня родилась у нее несколько лет назад, когда она переехала в Киев, однако долгое время не могла придумать припев.

"Я очень долго думала, с кем бы хотела разделить такую душевную и лирическую песню, и когда познакомилась с Мариной, когда услышала ее мелодии и исполнение вживую, я поставила себе целью создать с ней тот припев и записать совместный трек. После того, как я бросила ей демку, услышала припев и ее красивую часть – куплет – я расплакалась от счастья, от того, что нашелся человек, который чувствует то же, что и я, смотрит на музыку так же, как смотрю я", – рассказала исполнительница.

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Эта история не впечатлила пользователей: за первые сутки после появления видео количество дизлайков на канале Алены Савраненко (настоящая фамилия певицы) приближается к 500, а лайков – почти 2,6 тыс. В комментариях люди раскритиковали рэпершу за участие в "осквернении святыни", ведь в одной из машин, наматывавшей круги перед собором, находилась и она. Из более чем 700 комментариев под видео большинство были негативные, а некоторые – откровенно оскорбительные.

"Софийская площадь, вся плитка убита дрифтом, ее нужно всю менять", "Жду следующее видео с извинениями и исправительными работами на Софийской площади! Отписываюсь!", "А сколько стоит дрифтануть на святынях древнего Киева?", "Альона Альона, а сколько стоит в вашем прайсе "об**сать памятник"? И еще хотел уточнить насчет дискотеки в крематории", "Дизлайк за вандализм".

Фото: Скриншот

Напомним, 10 августа возле Софийского собора проходила съемка рекламы напитков Red Bull. Два автомобиля устроили дрифт на площади перед собором в пешеходной зоне. В автомобилях находились, кроме рэперши, чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, ирландский дрифтер Конор Шанахан и спортивный журналист Виталий Волочай. Первыми видеоролик с ревущими в центре города авто опубликовали пользователи соцсетей.

Это вызвало негодование среди украинцев, тем более, что в результате дрифта площадь была практически изуродована следами от шин. Сумма ущерба составила 50 тыс. грн.

Представители Red Bull принесли свои извинения и пытались отмыть плитку, однако, по словам очевидцев, следы от шин остаются до сих пор.

Alyona Alyona, которая также оказалась в эпицентре скандала, позже оправдалась, что не знала об отсутствии разрешения на съемки и была приглашена как лидер мнений.