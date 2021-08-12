Alyona Alyona, яка отримала повістку після дрифту на Софіївській, звернулася до Red Bull

Виконавиця натякнула, що справа йде до суду, і було б правильним, якби компанія публічно розповіла про те, чи був у неї дозвіл на проведення зйомок.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка отримала повістку на допит після участі в дрифті на Софіївській площі, звернулася до "Red Bull Україна". Зокрема, вона попросила компанію публічно заявити про те, чи дійсно вона мала у своєму розпорядженні дозвіл на проведення подібних зйомок.

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"Тепер справа йде до суду. А ми досі не почули жодної публічної інформації від них про те, як це все так "цікаво" склалося і чи був у них офіційний дозвіл, в наявності якого вони мене запевняли", — заявила вона.

Також реп-виконавиця "подякувала" компанії за те, що та "прислала техніку для прибирання на площі".

У той же час Alyona Alyona зазначила, що разом зі своїми підписниками відмінно впоралася з цим завданням.

"А чи зможуть тепер хейтери відмити той бруд, яким закидали мене останні два дні", — запитала дівчина.

Також Alyona Alyona заявила, що "чудово, коли ти прибираєш за собою, круто, коли прибираєш за іншими, й ідеально, якщо не смітити".

Раніше стало відомо про те, що співачка отримала повістку на допит як свідок у кримінальному провадженні за статтею "хуліганство". У повістці сказано, що Alyona Alyona повинна з'явитися на допит у справі дрифту на Софійській площі 16 серпня о 10:00.

Фотографію з повісткою реперка опублікувала в Instagram через деякий час, як приїхала чистити бруківку на Софійській площі після екстремальних зйомок із дрифтом.

Раніше Фокус повідомляв, що 10 серпня автомобілі Red Bull влаштували дрифт на Софійській площі. Водії намотували кола навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та залишали за собою дим від спаленої гуми. Керівництво столиці звинуватило компанію в проведенні нелегальних зйомок, оскільки офіційний дозвіл на дрифт Red Bull не отримувала.

Також Фокус розповідав, що в дрифті на Софійській площі брала участь реперка Alyona Alyona, чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, спортивний журналіст Віталій Волочай і Конор Шанахан. Комунальники на наступний день після дрифту не змогли відмити бруківку.