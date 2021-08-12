Получившая повестку после дрифта на Софиевской Alyona Alyona обратилась к Red Bull

Исполнительница намекнула, что дело идет к суду, и было бы правильным, если бы компания публично рассказала о том, было ли у нее разрешение на проведение съемок.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, получившая повестку на допрос после участия в дрифте на Софиевской площади, обратилась к "Red Bull Украина". В частности, она попросила компанию публично заявить о том, действительно ли она располагала разрешением на проведение подобных съемок.

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"Теперь дело идет в суд. А мы до сих пор не услышали никакой публичной информации от них о том, как это все так "интересно" сложилось и было ли у них официальное разрешение, в наличии которого они меня уверяли", – заявила она.

Также рэп-исполнительница "поблагодарила" компанию за то, что та "прислала технику для уборки на площади".

В то же время Alyona Alyona отметила, что вместе со своими подписчиками отлично справилась с этой задачей.

"А смогут ли теперь хейтеры отмыть ту грязь, которой закидывали меня последние два дня", — спросила девушка.

Также Alyona Alyona заявила, что "прекрасно, когда уберешь за собой, круто, когда убираешь за другими, и идеально, если не мусорить".

Ранее стало известно о том, что певица получила повестку на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по статье "хулиганство". В повестке сказано, что Alyona Alyona должна явиться на допрос по делу дрифта на Софийской площади 16 августа в 10:00.

Фотографию с повесткой рэперша опубликовала в Instagram через некоторое время, как приехала чистить брусчатку на Софийской площади после экстремальных съемок с дрифтом.

Ранее Фокус сообщал, что 10 августа автомобили Red Bull устроили дрифт на Софийской площади. Водители наматывали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому и оставляли за собой дым от спаленной резины. Руководство столицы обвинило компанию в проведении нелегальных съемок, поскольку официальное разрешение на дрифт Red Bull не получала.

Также Фокус рассказывал, что в дрифте на Софийской площади участвовала рэперша Alyona Alyona, чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, спортивный журналист Виталий Волочай и Конор Шанахан. Коммунальщики на следующий день после дрифта не смогли отмыть брусчатку.