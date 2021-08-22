Джамалі за виступ на Кримській платформі заплатять майже 340 тисяч гривень (фото)

Згідно з даними ProZorro, переможниця "Євробачення 2016" виступить в понеділок, 23 серпня на установчому саміті Кримської платформи.

Державна театрально-видовищна агенція заплатить за виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи 337,4 тисяч гривень. Це випливає з даних, опублікованих на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України ProZorro.

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Згідно з умовами договору, агентство уклало угоду з фізичною особою-підприємцем Сусанною Алімівною Джамаладіновою (співачкою Джамалою) про її виступ в київському концертно-виставковому центрі "Парковий".

[ + – ] Умови тендеру

Що відомо про Джамалі

Українська співачка кримськотатарського походження почала творчу кар'єру в 2001 році. У 2013 році знялася в фільмах "Поводир" режисера Саніна та "Поліна" режисера Барко.

У 2009 році перемогла на восьмому міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі, а в 2016 році — на 61-му конкурсі "Євробачення" в Стокгольмі з піснею "1944".

Російські ЗМІ стверджують, що батьки співачки живуть в анексованому Криму, є громадянами РФ і володіють міні-готелем "Джамала" в селі Малореченському під Алуштою.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про суть "Кримської платформи". За його словами, метою проведення даного заходу є повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

При цьому, заступник голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що Україна не має можливості щороку проводити заходи подібного масштабу, як саміт "Кримської платформи" в 2021 році.

На сайті ProZorro і раніше з'являлися тендери, які викликали активне обговорення в соціальних мережах.

Так, в липні Офіс генерального прокурора оголосив тендер на надання послуг з створення оновленого веб-порталу за 600 тисяч гривень.

У лютому "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів загальною вартістю 3 мільярди гривень.

У тому ж місяці МОЗ України оголосив тендер на 10 мільйонів для дослідження серед чоловіків-гомосексуалів.