Підсумкова подія року в рітейлі та торговельній нерухомості: як пройшов RAU Summit 2021

9 грудня у столичному КВЦ Парковий відбувся IX рітейл-саміт RAU Summit 2021– підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Ключова тема цього року – "Курс на інновації та клієнтський досвід". На заході виступило 29 спікерів – представників різних напрямків торгівлі, девелопменту і сегмента B2B. Організатор – Асоціація рітейлерів України.

Всього на саміті зібралося близько 500 гостей: перші особи ключових гравців сфер роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості, виробники, представники інвестиційних та фінансових організацій, а також гості з ближнього і далекого зарубіжжя – представники таких компаній, як LC Waikiki, "Епіцентр К", Intertop, АТБ, "Золотий Вік", "Будинок Іграшок", "Фокстрот", EVA, Ultramarket, "Нова Пошта", FLO, Varus, "Аврора", "Фора", Watsons, JYSK, "Ашан", Vovk, Yves Rocher, Multiplex, "Антошка", Retail Group, Arricano, Dragon Capital, Eldorado, "Укрзолото", Brocard, ТРЦ Dream, Lavina Mall, Victoria Gardens, Piramida, Smart Plaza Polytech та ін.

Серед спікерів ділової програми — засновник та CEO BERTA group (західноукраїнська мережа маркетів "Близенько", львівська Ресторація Бачевських та ін. проекти) Олександр Бережанський, CEO Kasta.ua Андрій Логвін, CEO LPP Ukraine Ярема Івахів, генеральний директор ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville Рената Якубченієне, CEO MOYO Валентин Івакін, співвласник "Планета Кіно" Дмитро Деркач, операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine Маріанна Самсонова, CEO Robota.ua Кірілл Манковскі та багато інших.

Подію відкрив голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук, який підбив підсумки року та окреслив ключові тренди ринку рітейлу. Зокрема, він згадав про те, як у 2021 році галузь об'єдналася та направила свої зусилля на вакцинування співробітників торгівлі та відкриття пунктів щеплення у ТРЦ. Також відзначив такі події у сфері рітейлу та девелопменту як відкриття ТРЦ "Нікольський" у Харкові, появу безконтактної системи сканування та оплати товарів в українських магазинах та зазначив, що сталий розвиток має стати для українських рітейлерів одним із ключових напрямків у 2022 році.

Всього програма включала в себе п’ять тематичних блоків. Перша сесія була присвячена трансформаціям та трендам сьогодення. Спікерами дискусії стали операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин, CEO Kasta.ua Андрій Логвін, CEO LPP Ukraine Ярема Івахів, Chief digital officer ТОВ "Епіцентр К" Андрій Труш та CEO Robota.ua Кірілл Манковскі. Модератором сесії виступив головний редактор порталу RAU.UA Іван Зайцев. Під час панельної дискусії експерти обговорили ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості в світі та в Україні, цифрову трансформацію бізнесу та посилення ролі бренду роботодавця. Основне питання дискусії — рітейл виживає чи таки розвивається? Експерти дійшли висновку, що на ринку існує проблема закриття магазинів, але закриваються ті рітейлери, які не змогли пристосуватися — й це не системна проблема галузі, а індивідуальна.

Сесія №2 RAU Summit 2021 була присвячена емоціям в рітейлі. Про те, як завоювати серце клієнта, дискутували співвласник "Планета Кіно" та Pumpidup Дмитро Деркач, CEO MOYO Валентин Івакін, керівник проектів Synergy Construction Ольга Приходько, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some Маріанна Самсонова та засновник і генеральний директор Diodika Сергій Петрук. Модерувала сесію керуючий партнер IDNT Олена Коронотова. Серед іншого, вони говорили про зміни в лояльності споживачів під час пандемії, принципи формування репутації надійної компанії та побудову міцного емоційного зв’язку з клієнтом.

Наступна сесія була присвячена інноваціям та технологіям, які дозволяють продавати більше та швидше. Першим слово взяв регіональний менеджер ЦСЄ, SES imagotag Еміль Загіров, який виступив з презентацією "Як за допомогою комп’ютерного зору та з’єднання сенсорів вирішити проблему болю ціною в трильйон доларів?". Він поділився досвідом, як зменшити помилки прогнозування попиту і, отже, втрачених продажів, та як реалізовувати підходи до прогнозування на основі штучного інтелекту разом з рішенням під назвою Captana, яке представлене у пілотних магазинах США та Європи.

Ділову програму продовжили представники компанії Consulting for Retail — Head of Space & Assortment Management Ігор Федорюк та Head of Sales & Marketing Роберт Ришко. Вони розповіли про збільшення ефективності полиці сучасними підходами до планограм. Також спікерами третьої сесії стали керівник відділу розвитку ERP найбільшого маркетплейсу країни Rozetka Сергій Кондратенко і керівник проекту EDI "Вчасно" Олександр Кустреюк. Вони говорили про те, як Rozetka перевела договори, рахунки, акти та інші документи з усіма контрагентами маркетплейсу та постачальниками товару на ЕДО та інші сервісні рішення компанії.

Четверта сесія повернула розмову в бік ТРЦ у світлі нових тенденцій. Про те, що відбувається в світовому рітейлі та девелопменті, розповіла генеральний директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ Караван) Ірина Поварчук. Також спікер поділилася результатами реконцепту київського та харківського ТРЦ Караван. Далі про інтегрований пест-менеджмент розповів засновник та СЕО CPG (Cleaning Pro Group) Сергій Козолуп. Він говорив про те, як оцінювати ризики на об’єктах ТРЦ при залученні компаній з дезінфекції, дезінсекціі та дератизації.

Сесія продовжилася панельною дискусією на тему управління орендними відносинами та ідей, як не втратити цікавість до давно існуючого ТРЦ після WOW-ефекту відкриття нових. Серед виступаючих були генеральний директор ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville Рената Якубченієне, директор ТРЦ Lavina Mall Дмитро Лашин та партнер, керівник практики нерухомості і будівництва юридичної компанії Sayenko Kharenko Світлана Гурєєва. Модератором сесії виступила керівник департаменту агентських та консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості Cushman & Wakefield в Україні Катерина Весна.

Новий склад спікерів останньої сесії обговорив виклики та вектори розвитку ринку роздрібної торгівлі. В дискусії прийняли участь власниця та CEO 46 Parallel Wine Group Анна Горкун, засновник та CEO BERTA group Олександр Бережанський та засновник і президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль. Модерував сесію голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук. Вони говорили про головні випробування року, що минає, досвід партнерства в бізнесі та стратегію на 2022 рік.

Партнерами заходу стали: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логістичний партнер – "Нова Пошта", Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, сервіс електронного документообігу "Вчасно", ТММ-Юкрейн, "Крайна" та інші.