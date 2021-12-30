"Самки кріпаків", — журналіст Муждабаєв про жінок, які відмовляються захищати Україну

Заступник гендиректора телеканалу ATR вважає, що не готові захищати країну українки "хочуть продати своїх дітей у рабство".

Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв висловив свою думку щодо ініціативи Міноборони України щодо постановки жінок на військовий облік. Незгодних він назвав у Facebook "самками кріпаків".

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"Жінки, які відмовляються захищати свою країну, — це самки кріпаків, які хочуть продати в рабство своїх дітей", — написав він.

Користувачі Facebook у коментарях здебільшого підтримували журналіста.

"Усі захищатимемо, куди ми подінемось. Не у всіх є почуття свободи та любові до Батьківщини", — пише користувач Мурза Чикало.

А Роман Бачурський зазначив, що жінки, які не хочуть захищати Україну, хочуть користуватися соціальним захистом від держави і мати боєздатну армію. На його думку, це "роздвоєння мозку".

Айдер Муждабаєв родом із російського міста Тамбов. Свою кар'єру журналіста він розпочав із роботи на тамбовські видання. У 1998 він переїхав у Москву та влаштувався в газету "Московський комсомолець". У 2008-му році отримав посаду заступника головного редактора видання. Улітку 2015 року він звільнився з "Московського комсомольця" за власним бажанням. Далі журналіст переїхав в Україну й отримав українське громадянство. Майже відразу Муждабаєв влаштувався на канал ATR заступником гендиректора і досі обіймає цю посаду.

Зазначимо, що висловлювання Муждабаєва з'явилося на тлі скандалу з наказом Міноборони України щодо обов'язкового військового обліку жінок. На сайті президента України 23 грудня зареєстрували петицію із проханням скасувати цей наказ. За 4 дні ця петиція набрала понад 25 тисяч голосів і глава держави має її розглянути.

Після цієї петиції 28 грудня з'явилася інша — про скасування сегрегації за статевою ознакою у питанні призову на військову службу. Її автор послався на Конституцію України та зазначив, що всі громадяни мають захищати державу незалежно від статі.

У Верховну Раду внесли законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.

Наказ Міноборони України, який розширює список професій жінок, котрим потрібно обов'язково стати на військовий облік, почав діяти із 17 грудня. Ініціатива відомства зачепить працівників у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи й інших сфер.

Жінок зобов'язали стати на облік до кінця 2022 року, інакше настане адміністративна відповідальність.

Фокус раніше поспілкувався з жінками-військовими та з'ясував їхню думку про нововведення Міноборони України.