"Самки крепостных", - журналист Муждабаев о женщинах, которые отказываются защищать Украину

Замгендиректора телеканала ATR считает, что не готовые защищать страну украинки "хотят продать своих детей в рабство".

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев высказал свое мнение об инициативе Минобороны Украины о постановке женщин на воинский учет. Несогласных он назвал в Facebook "самками крепостных".

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"Женщины, отказывающиеся защищать свою страну — это самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей", – написал он.

Пользователи Facebook в комментариях в основном поддерживали журналиста.

"Все будем защищать, куда мы денемся. Не у всех есть чувство свободы и любви к Родине", – пишет пользователь Мурза Чикало.

А Роман Бачурский отметил, что нежелающие защищать Украину женщины хотят пользоваться социальной защитой от государства и иметь боеспособную армию. По его мнению, это "раздвоение мозга".

Айдер Муждабаев родом из российского города Тамбов. Свою карьеру журналиста он начал с работы на тамбовские издания. В 1998 году он переехал в Москву и устроился в газету "Московский комсомолец". В 2008-м году получил должность заместителя главного редактора издания. Летом 2015 года он уволился из "Московского комсомольца" по собственному желанию. Далее журналист переехал в Украину и получил украинское гражданство. Практически сразу Муждабаев устроился на канал ATR заместителем гендиректора и до сих пор занимает эту должность.

Отметим, что высказывание Муждабаева появилось на фоне скандала с приказом Минобороны Украины об обязательном воинском учете женщин. На сайте президента Украины 23 декабря зарегистрировали петицию с просьбой отменить этот приказ. За 4 дня эта петиция набрала более 25 тысяч голосов и глава государства должен ее рассмотреть.

После этой петиции 28 декабря появилась другая – об отмене сегрегации по половому признаку в вопросе призыва на военную службу. Ее автор сослался на Конституцию Украины и указал, что все граждане должны защищать государство вне зависимости от пола.

В Верховную Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин.

Приказ Минобороны Украины, расширяющий список профессий женщин, которым нужно обязательно стать на воинский учет, начал действовать с 17 декабря. Инициатива ведомства коснется работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и прочих сфер.

Женщин обязали встать на учет до конца 2022 года, иначе наступит административная ответственность.

Фокус ранее пообщался с женщинами-военными и выяснил их мнение о нововведении Минобороны Украины.