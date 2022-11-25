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Україна

SOCAR Energy Ukraine передала центру дитячої кардіології та кардіохірургії пальне для генераторів

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Через масові обстріли енергетичної інфраструктури без струму залишаються лікарні країни. В деяких ситуаціях відсутність світла є критичною, адже від цього залежить в буквальному сенсі життя пацієнтів. Зокрема, в результаті останніх обстрілів без електроенергії працює Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Операційні та реанімації можуть функціонувати лише на генераторах. Тому дуже важливо, аби установа завжди була забезпечена пальним у необхідній кількості, повідомля

В таких критичних ситуаціях на допомогу приходить великий бізнес. Зокрема, компанія SOCAR Energy Ukraine, яка з початку війни забезпечує паливом ДСНС та критичну інфраструктуру, надала медустанові 4 тисячі літрів пального. Завдяки ініціативі три корпуси медустанови наразі можуть функціонувати повноцінно, без перебоїв. А саме: дитячий корпус на вулиці Чорновола, 28/1 і два, які розташовані на вулиці Іллєнка, 24.

"У вкрай складній ситуації ми маємо можливість підтримувати функціонування медичного обладнання, яке задіяно в безперебійному процесі. Це техніка в операційних, подання кисню в палати з важкими хворими, реанімаційне відділення. Зокрема вчора в реанімації перебувало 10 малят, — коментує Сергій Нагорянський, керівник соціальної служби Центру. – Також під час вчорашньої атаки в корпусі для дорослих електропостачання зникло просто під час операції, але увімкнувся генератор і операцію продовжили. Фактично це врятувало життя пацієнту".