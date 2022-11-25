Екснардепом Микитасем та його спільниками займуться НАБУ та Офіс генпрокурора – експерт

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Голова громадського об’єднання "ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЛАДИ" Анатолій Буднік тиждень тому презентував оновлений склад ГО. На пресконференції, зокрема, він повідомив нову інформацію про скандального забудовника Микитася, передає інформаційне агентство ASPI.

А вже 23 листопада він подав відповідну заяву до НАБУ. Анатолій Буднік повідомив журналістам: "Я, Анатолій Буднік, голова правління громадського об’єднання "ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЛАДИ". Сьогодні ми принесли до НАБУ заяву про сукупні злочини осіб, до складу яких входить прокурор Печерського району Києва, працівники СБУ, екснардеп Микитась та інші. Вони створили корупційну схему по "віджиму" майна стратегічного підприємства. Тому це злочин, як мінімум, по трьох статтях ККУ.

Чим відомий Микитась загалу? Він розорив "Укрбуд", замішаний у купі банальних розбоїв, крадіжці людей… Він прямо із СІЗО намагається за банальною рейдерською схемою заволодіти майном стратегічної компанії (до речі, єдиної в Україні, яка будує метрополітени) "Київметробуд". Схема проста — колись Микитась тримав під контролем компанію "Укрметротунельбуд" (до банкрутства). Так от, вони вигадали, що нібито в 1995 році ця компанія віддала своє майно "Київметробуду", яка все життя будувала метро, була відкрита справа. Начебто "Київметробуд" заволодів незаконно майном "Укрметротунельбуду", а до справи додали "свідчення" подільника Микитася Токарева, який довгий час був акціонером "Киівметробуду" (все ніяк не може від кормушки відійти). Вся ця маячня робиться лише для того, аби арештувати майно, заблокувати роботу "Киівметробуду" та поставити або свою охорону, або начебто передати майно на зберігання, а потім розікрасти, повідомляє інформаційне агентство ASPI.

Прокурора не зупинила й довідка гендиректор "Укрметротунельбуду" Петренка (який не підконтрольний Микитасю), що ніколи в "Укрметротунельбуду" майна не було і вони його завжди орендували! Мабуть, не ті задачі в прокурора…

У військовий час це банальне мародерство групою осіб. На додаток, прокурорам не заважає навіть той факт, що майно "Киівметробуду" передано у воєнний час до ЗСУ, а в гуртожитках компанії живуть вимушені переселенці!

Зараз, коли на Україну напав зовнішній ворог, президент не встигає стежити за всіма чиновниками, в нього інші завдання – постачання зброї та міжнародні питання. Але є й внутрішній ворог – саме такі корупціонери, які займаються "віджимом" майна. Під час війни це називається мародерство. Це напряму заважає нашій перемозі. Крім НАБУ, ми подали звернення до Офісу генпрокурора, президенту, а також надішлемо всі матеріали депутатам Європарламенту, які спеціалізуються на антикорупційних питаннях. З ними ми вже підписали меморандуми, вони будуть вже від себе писати документи, та тримати питання на контролі, передає інформаційне агентство ASPI.

Також подано заяву керівнику генеральної інспекції Офісу генерального прокурора для перевірки прокурорів, які задіяні в справі, на предмет корупції та чи можуть вони займати дані посади".

На запитання журналістів Анатолій Будник уточнив, що ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЛАДИ" числиться в різних українських спецслужбах як мілітарна організація, що має розгалужену мережу по Україні. Раніше ГО у більшості складалося з учасників "Революції гідності" та учасників АТО, які зараз на фронті у складі ЗСУ. Тому зараз до складу ГО увійшли їхні матері, бабусі та дружини, аби захищати Україну від внутрішнього ворога, пише інформаційне агентство ASPI.