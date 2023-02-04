ЄС виділить Україні додаткові 25 мільйонів євро: на що підуть кошти

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, захист мирного населення та відродження економічної активності в Україні є пріоритетом для Євросоюзу.

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У рамках саміту ЄС-Україна, який пройшов у Києві 3 січня, верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про додаткову допомогу на суму до 25 мільйонів євро для підтримки України у розмінуванні деокупованих територій. Про це пише прес-служба Європейської служби зовнішніх справ.

Повідомляється, що у звільнених українськими захисниками населених пунктах залишається велика кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів.

"Ми надамо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих районах, що знаходяться під загрозою зникнення. Захист цивільних осіб та їх засобів для існування є пріоритетом", — сказав Боррель.

Чиновник також додав, що через велику кількість мін, залишених російськими військами, деокуповані території ще довго залишаються небезпечними. Це перешкоджає поверненню місцевих жителів та відродженню економіки у цих регіонах. Зокрема, страждають транспортна та сільськогосподарська галузі.

Оголошена Бореллем допомога включає обладнання для розмінування, а також "підтримку можливостей української влади щодо ефективного управління національним сектором протимінної діяльності".

Проблема з мінами в Україні

За інформацією Міністерства внутрішніх справ від 12 січня, понад 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Згідно з міжнародними даними, це найвищий показник із часів Другої світової війни.

У відомстві вважають, що на повне розмінування українських територій, разом із річками та лісами, може піти понад п'ять років. Саперам вдається знешкоджувати близько 40 га землі на день.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 8 січня сказав в інтерв'ю південнокорейському виданню Yohnap, що загальна площа мінних полів в Україні більша за весь Корейський півострів. За словами прем'єра, забруднена вибухонебезпечними предметами територія становить 250 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що 3 січня в Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на смерть на вибухівці, залишену російськими військами. Їхній автомобіль натрапив на російську вибухівку на виїзді з Малої Олександрівки.

Також повідомлялося, 30 грудня у Дніпрі знайшли мішок з гранатами, мінами та тротиловими шашками у сміттєвому баку. Боєприпаси побачили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова.

Ще Фокус писав, що камбоджійські фахівці з розмінування діляться своїми навичками з українськими військовослужбовцями. За даними ЗМІ, 19 січня група з 15 українських військових у захисній броні, касках та щитах проходила мінним полем у Камбоджі, яке попередньо розмінували.