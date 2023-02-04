ЕС выделит Украине дополнительные 25 миллионов евро: на что пойдут средства

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, защита мирного населения и возрождение экономической активности в Украине является приоритетом для Евросоюза.

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В рамках саммита ЕС-Украина, который прошел в Киеве 3 января, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о дополнительной помощи на сумму до 25 миллионов евро для поддержки Украины в разминировании деоккупированных территорий. Об этом пишет пресс-служба Европейской службы внешних дел.

Сообщается, что в освобожденных украинскими защитниками населенных пунктах остается большое количество мин и других взрывоопасных предметов.

"Мы предоставим до 25 миллионов евро на поддержку усилий по разминированию в этих находящихся под угрозой исчезновения районах. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом", — сказал Боррель.

Чиновник также добавил, что из-за большого количества мин, оставленных российскими войсками, деоккупированные территории еще долго остаются небезопасными. Это препятствует возвращению местных жителей и возрождению экономики в этих регионах. В частности, страдают транспортная и сельскохозяйственная отрасли.

Объявленная Бореллем помощь включает оборудование для разминирования, а также "поддержку возможностей украинских властей по эффективному управлению национальным сектором противоминной деятельности".

Проблема с минами в Украине

По информации Министерства внутренних дел от 12 января, более 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Согласно международным данным, это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны.

В ведомстве считают, что на полное разминирование украинских территорий, вместе с реками и лесами, может уйти более пяти лет. Саперам удается обезвреживать около 40 гектаров земли в день.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января сказал в интервью южокорейскому изданию Yohnap, что общая площадь минных полей в Украине больше, чем весь Корейский полуостров. По словам премьера, загрязненная взрывоопасными предметами территория составляет 250 тысяч квадратных километров.

Напомним, что 3 января в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались насмерть на оставленной российскими войсками взрывчатке. Их автомобиль наткнулся на российскую взрывчатку на выезде из Малой Александровки.

Также сообщалось, 30 декабря в Днепре нашли мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками в мусорном баке. Боеприпасы увидели коммунальщики во время уборки мусора на улице Сеченова.

Еще Фокус писал о том, что камбоджийские специалисты по разминированию делятся своими навыками с украинскими военнослужащими. По данным СМИ, 19 января группа из 15 украинских военных в защитной броне, касках и щитках проходила по минному полю в Камбодже, которое предварительно разминировали.