"Законопроект про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію", - голова НАЗК Новіков

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Цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії, прийнятої парламентом. Про це, говорячи про реформування сфери містобудування (проект закону №5655) повідомив голова НАЗК Олександр Новіков. Про це повідомляє "УНІАН".

"Її (цифровізацію, — ред.) підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію", — сказав Олександр Новіков.

Він також зазначив, що позиція НАЗК щодо проєкту №5655 завжди залишалась незмінною.

"У 2021 році ми провели його антикорупційну експертизу, вказали на велику кількість корупційних ризиків і дали рекомендації щодо їх усунення. До другого читання всі ризики, щодо яких ми проводили антикорупційну експертизу у 2021 році, були усунуті", — наголосив голова НАЗК Новіков.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації виступили з підтримкою законодавчої ініціативи щодо реформи містобудування — законопроєкту №5655. За словами Олександра Кубракова, віце-премʼєра з відбудови України, цифровізація процесів у галузі будівництва дорівнює антикорупційності.