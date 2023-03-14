Блогери та експерти відзначили, які кроки будуть першими в роботі нового очільника НАБУ Кривоноса

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Нещодавно призначений директор НАБУ Семен Кривонос, екс-голова Державної інспекції архітектури та містобудування, має намір почати свою діяльність саме зі сфери містобудування. Про це на своїй сторінці у Фейсбукзаявив журналіст Сергій Іванов.

"На корупцію [в цій сфері] правоохоронці історично дивилися з широко заплющеними очима, що, в свою чергу, призвело до спотворення наших міст злочинними забудовницько-чиновницькими угрупованнями. Найвідоміший символ діяльності цього угруповання в Києві — подільський "будинок-монстр", який уже понад 10 років чхати хотів на скандали довкола нього. А таких "монстрів" у масштабах країни – безліч", — пише Сергій Іванов.

За його думкою, наслідком роботи нового очільника НАБУ можуть стати спроби масової втечі з країни забудовників, муніципальних чиновників, а також співробітників контролюючих органів, які погоджували свавілля. "Адже містобудівна корупція — наочна, розслідувати її не так важко, як, власне, і забезпечити відшкодування, оскільки знищити або забрати з собою за кордон свої потворні забудови вони не зможуть", — каже Сергій Іванов.

Як написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук блогерЄвгеній Прокопишин, новий директор НАБУ Семен Кривонос раніше був головою Держінспеціїмістобудування, де проявив себе, як борець з корупцією, а зараз Кривонос планує розпочати активну роботу саме з сектору містобудування.

"До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроекту №5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери (особливо деякі прославлені мери-корупціонери типу Кличка та Філатова) та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, так як він добре знає цей сектор з середини і чудово розуміє, кого і за що там можна пов'язати. Через це проти нього і була така масова інформаційна кампанія, тому що певне коло людей хотіли бачити свою людина в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку)", - пише Євгеній Прокопишин.

Нагадаємо, голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що законопроєкт про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.

Раніше народний депутат Олена Шуляк ґрунтовно відповіла усім критикам проєкту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.