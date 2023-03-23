Спецкомісія ВРУ: Бюджет недоотримує до 400 млн грн на рік через тиск правоохоронців на швейцарського інвестора Risoil

Related video

Правоохоронці Одещини мають припинити безпідставне втручання в інвестиційний проект компанії Risoil, найбільший у портовій галузі за останній час та перший у своєму роді за 30 років незалежності України, йдеться у заяві Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. Також відповідна інформація була оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Новий двосторонній пірс для потужної перевалки олійних та зернових культур в морському торговельному порту "Чорноморськ" вже збудований, а його вартість склала 1,5 млрд грн. Відтак парламентарії закликають врегулювати ситуацію переговорним шляхом для того, аби об'єкт був введений в експлуатацію негайно.

"400 млн грн – це сума доходів, які ми недоотримаємо в бюджет в цьому році через те, що проект досі не введений в експлуатацію. Інвестор продовжував вкладати інвестиції навіть під час війни! І таки добудував, незважаючи на ризики, обстріли і складнощі в логістиці. Ще минулого року цей сучасний пірс можна було ввести в експлуатацію, збільшити потужності "зернового коридору", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, експортувати більше зерна, отримати більше валютної виручки та на порядок більше зборів та податків до збіднілого державного бюджету", — наголосила голова комісії Галина Янченко за результатами засідання 20 березня, де розглядалося звернення інвестора.

Вона також зазначила, що планується направлення заяв про злочин щодо діяльності окремих правоохоронців і наполяганні на проходження ними поліграфів у разі не вирішення ситуації протягом місяця.

"В чиїх інтересах діють ці "правоохоронці" має дізнатись вся країна. Особисто я вважаю такі дії "правоохоронців" не просто примітивним саботажем, а відвертою підривною діяльністю під час війни, діями направленими на послаблення нашої обороноспроможності, які наносять нашій державі і бюджету збитки", — підкреслила Галина Янченко.

Крім цього, факт численних кримінальних проваджень навколо інвестоб’єкта дослідили у Раді бізнес-омбудсмена.

"У справі Рісоіл було рішення найвищої інстанції — Верховного суду — в 2020 році. А зараз, попереставлявши коми і титли, все розслідується знову. Все це було б просто прикрим додатком до довгої історії інвестицій, які впали жертвою українських правоохоронних органів, якби не нагальна національна потреба запустити максимум можливостей експорту вже тепер. Крім цього, аналогічні провадження – де також при відсутності злочинного умислу переслідується сповидна мета відновлення законності на дні моря — загрожують прямо чи непрямо іншим українським портовим комплексам", — прокоментував бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

У засіданні ТСК з питань захисту прав інвесторів взяли участь представники компанії-інвестора Risoil, яка понад 20 років інвестує у розвиток портової української інфраструктури, а зокрема також Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, Чорноморської міської ради, Адміністрації морських портів України.