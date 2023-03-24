Етапи розробки сайтів: з чого почати і як діяти

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Бажання мати представництво в Інтернеті цілком логічне. У такий спосіб можна розширити клієнтську базу та налагодити зв'язок із клієнтами.

Розробка сайтів складається з багатьох етапів. Розглянемо їх трохи докладніше:

Планування: на цьому етапі визначаються цілі, вимоги та основні функції сайту. Визначають цільову аудиторію, для якої буде призначений сайт, а також обирають основні елементи дизайну та інтерфейсу. Проєктування: тут уже створюються прототипи і макети майбутнього сайту. Розробляється структура сайту, дизайн, основні елементи інтерфейсу, а також функціональність. Розробка: розробники створюють код і реалізують усі функціональні елементи, визначені на етапі планування і проєктування. Створюються бази даних, серверні скрипти, форми, інтерактивні елементи та інші функціональні елементи. Тестування: на цьому етапі відбувається перевірка сайту на відповідність вимогам і наявність помилок. Перевіряються всі функціональні елементи, інтерактивність, крос-браузерність, адаптивність та інші характеристики сайту. Запуск: після тестування сайт готовий до запуску. На цій фазі виконуються фінальні доопрацювання і встановлення сайту на сервері. Підтримка та обслуговування: після запуску сайту необхідно проводити його технічне обслуговування і підтримку.

Кожен етап розробки сайту відіграє важливу роль у створенні якісного і функціонального сайту, який буде ефективно виконувати свої завдання.

Які існують види сайтів?

Існує чимало різновидів сайтів. Кожен із них має свої особливості та цілі. Вибір конкретного типу залежить від завдань і потреб компанії або людини.

Розглянемо найпоширеніші типи ресурсів:

Інформаційні сайти: це найпоширеніший вид представництва в мережі, який надає користувачам інформацію про компанію, її продукти або послуги. Ці сайти можуть містити різні розділи, такі як "Про компанію", "Новини", "Контакти" тощо.

Електронна комерція: такі ресурси призначені для онлайн-продажу товарів або послуг. Вони можуть бути створені як незалежні інтернет-магазини або бути частиною більших сайтів.

Блоги: це сайти, на яких публікуються статті та записи на певну тематику, часто з думкою та рекомендаціями автора. Блоги можуть бути як особистими, так і корпоративними.

Сайти-візитки: це компактні сайти, які містять мінімальну кількість інформації і призначені для представлення компанії або людини в інтернеті. Вони зазвичай містять інформацію про компанію, її продукти та послуги, а також контактну інформацію.

Форуми: майданчики, які призначені для спілкування користувачів на певну тематику. Вони можуть бути як загального призначення, так і створені для вузької групи людей.

Портфоліо: такий варіант сайту створюють для представлення робіт, створених будь-якою людиною/компанією.

Соціальні мережі: це сайти, які надають користувачам можливість спілкуватися, ділитися інформацією, створювати групи і спільноти. Вони можуть бути як загального призначення, так і створені для вузької групи людей.

Сайт можна створити самостійно (це буде досить складно), а можна звернутися до професіоналів. Вебстудія Brainlab пропонує послугу "сайт під ключ". Професіонали розроблять якісний ресурс з урахуванням побажань і вимог замовника.