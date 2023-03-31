У 2023 одна з найбільших компаній-постачальників нержавійки "Модус" планує розширення складів та сервісних послуг

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Компанія-імпортер та один із найбільших постачальників нержавійки на ринку України "Модус" розповіла про те, як змінився ринок нержавійки в Україні у 2022 та 2023 роках, попит та цінові тренди, а також — дала свої прогнози на 2023 рік.

Попит на нержавійку, на відміну від чорного металопрокату, у 2022 році не впав так низько, розповідає CEO Modus Сергій Савенко. Звісно, деяке різне падіння спостерігалося у лютому та березні, але потім ситуація більш-менш вирівнялася.

Якщо металовиробники чорного металопрокату та трейдери говорили, що попит у 2022 році впав на 80% від довоєнного, то на ринку нержавійки середнє падіння попиту у 2022 році становило всього 40%.

Довідка: Modus – компанія, яка входить у топ 3 імпортерів та постачальників нержавіючого металопрокату на українському ринку. Працює вже 10 років та має три склади у Києві, Дніпрі та Львові.

У 2013 році Модус мав один невеликий склад, на якому працювали 3 людини.

Сьогодні склади компанії займають площу у 2500 тисяч м² та мають великий асортимент нержавійки, серед якої труби, плоский та сортовий прокат.

Савенко пояснює це тим, що на відміну від чорного металопрокату, який затребуваний у процесі будівництва, який зупинився у 2022, нержавійка була потрібна для функціонування харчової промисловості, галузі медицини, транспорту, хімічної промисловості.

Завдяки таким умовам, а також впевненим крокам команди Модус у березні 2022 року, вдалося зберегти позиції на ринку, забезпечувати і надалі високий асортимент металопрокату на своїх базах та не скорочувати робочі місця.

Розкажіть про умови, які несподівано з війною задиктував ринок у 2022 році

- На ринку нержавійки зберігся більший попит, ніж на ринку чорного металопрокату. Справа в тому, що сегмент чорного металопрокату зав’язаний на будівельний бізнес. Наш основний сегмент – це харчова промисловість і вона працює достатньо потужно і швидко відновлюється.

До слова, уже від січня-2023, ми спостерігаємо збільшення попиту. Ці місяці для нас – кращі, ніж воєнні місяці 2022 року.

З чим це може бути пов’язано?

З відновленням. Відновлювалися раніше і відновлюються активно зараз наші клієнти, у яких виробництво постраждало від російських ракет.

Наприклад, вже відновив виробництво у київському регіоні один із наших клієнтів "Комінвент" — найбільша в Україні компанія, яка виготовляє димоходні системи.

Продовжує розбудовуватися на нових місцях релокований бізнес. Наприклад, наш клієнт — Хіммікс — виробник харчових змішувачів, який до вторгнення працював у Запорізькій області (м.Мелітополь), переніс свої виробничі потужності в Івано-Франківськ.

Як вдалося зберегти весь колектив та пристосуватися до умов роботи 2022?

2022 рік ми пережили з порівняно мінімальними втратами. Львівська філія Модус взагалі не зупиняла своєї роботи. Київський склад відновив свою роботу 18 березня. В мене телефон нещодавно нагадав про це та показав фото з того дня. Було необхідність відвантажити сталь для потреб в галузі медицини. Ми вийшли на роботу. Відразу обладнали собі укриття.

На початку червня 2022 року вже 100% наших працівників були на своїх робочих місцях.

У листопаді ми відкрили на підприємстві пункт за аналогією до пунктів незламності.

Можна було сховатися, зарядити гаджети, та помитися і попратися. Такі були часи. Наш склад у Києві знаходиться на Екскаваторній, це північно-західна частина міста. Багато наших працівників доїжджають до роботи з Ірпеня, Коцюбинки. А там електрики бувало не було по дві доби.

Хотілося, щоб фахівці мали більше комфорту, а походи на роботу не приносили ще більше стресу. Насправді, завдяки таким умовам та рішенням, наш колектив став ще більш згуртованіший. Взагалі, 2022 рік нас загартував та дам зрозуміти, що варто цінувати рідних, колег, роботу. Зараз я бачу, як вмотивовано працює моя команда і я радію з цього.

До слова, у листопаді-грудні 2022 року забезпечили всі склади Модус потужними генераторами для того, щоб можна було працювати незалежно від відключень світла та задовольняти потреби клієнтів.

Які ще кроки дозволили компанії гідно пройти 2022 рік?

Ми всі дружно стали до роботи. В березні місяці оптимізували всі процеси, витратну частину на підприємстві, що дозволило пройти рік без потрясінь. Провели перемовини з клієнтами, до ситуації всіх підходили з розумінням, реструктуризували борги.

Як змінилися тренди на ринку нержавійки?

Щодо того, що купують клієнти – тренди не дуже змінилися. Ринок ділиться таким чином: 40% — трубна продукція, 60% — плоский металопрокат, сортовий прокат не дуже популярний, але ми витримуємо на своїх складах їх великий асортимент, щоб у разі потреби клієнт зміг отримати своє замовлення.

Війна і санкції змінили багато на світовому ринку і це відчувалося навесні 2022 року.

Через заборону на російський нікель, його ціна дуже зросла. За нього просили 100 тисяч доларів за тону, але така ситуація тривала недовго. Ціна невдовзі знизилася і стабілізувалася. Зараз тонна нікелю вартує 22 500 доларів.

У 2022 році наші великі клієнти, особливо це відчутно по харчовій промисловості, перестали працювати з російськими та білоруськими фірмами, а натомість зав’язали співпрацю з Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та іншими країнами Сходу.

Щодо продажів у географії нашого підприємства, то тепер Модус на 15% більше продає на заході України, куди релокувалися підприємства, переїхали внутрішньо переміщені особи.

Які уроки вдалося винести з 2022 року для себе?

Найбільша цінність компанії — це довіра клієнтів, а також колектив.

Які плани Модус на 2023 рік? Які прогнози?

Плануємо розширення. Невдовзі поділимося новинами. Чи вдасться все здійснити – покаже час. Також плануємо збільшити кількість сервісних послуг на наших базах.

До слова, ми ріжемо, упаковуємо продукцію, можлива доставка труб довжиною до 6 метрів.

Вже скоро у нас буде доступна лазерна різка. Багатьом клієнтам буде зручніше порізати за специфікацією куплений матеріал відразу у нашому сервісному центрі, а не везти кудись. Ми хочемо зробити крок назустріч клієнтам та їхньому комфорту у 2023 році.

Важко прогнозувати ситуацію на ринку, бо все залежить від війни, але ми сподіваємося на поступове покращення. Всі працівники вболівають за ЗСУ, донатять та вірять в Перемогу. Ми працюємо.