У Києві-Печерській лаврі блокували комісію Мінкульту: не обійшлося без сутичок (відео)

Віруючі УПЦ МП вибили ролети в одному з корпусів Лаври, влаштували штовханину та суперечку з поліцією, а також спробували потрапити до опечатаної будівлі.

Related video

На території Києво-Печерської ларви відбулася сутичка — віруючі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), незадоволені роботою комісії Мінкультури, вибили ролети в одному з корпусів святині та влаштували штовханину з поліцією. Про це 19 квітня повідомляє "ТСН".

У поліції Києва журналістам розповіли, що інцидент стався після того, як представники комісії від Міністерства культури оглянули та опечатали приміщення. Лаври, що зібралися біля цього корпусу, віруючі влаштували там штовханину і перепалку з поліцією.

"Після того, як представники комісії Мінкультури опечатали двері приміщення, віруючі, що зібралися біля нього, проломили ролети, які зачиняли двері. Зараз поліцейські документують подію і буде обрано правову кваліфікацію події", — розповіли в поліції Києва.

Раніше, 19 квітня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що комісія МКІП у Лаврі оглянула два пам'ятники національного та один пам'ятник місцевого значення. Йдеться про майно корпусів 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер.

"Двері будівель були зачинені, тому в присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенко М.А. та заступника Рудника А.В. за допомогою відповідних коштів технічними працівниками було забезпечено доступ комісії до зазначених приміщень", — Розповів Ткаченко.

Вирахування УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.

30 березня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що комісію Мінкульту не пустили до Лаври. Комісія Мінкульту мала супроводжувати передачу державі корпусів на території Лаври, які були у користуванні УПЦ МП. Всього таких об'єктів 79. За даними журналістів, прихильники Московського патріархату роздавали людям листівки, в яких було написано про "незаконність виселення ченців".

Нагадаємо, 10 квітня СБУ викликала на допит захисницю УПЦ МП Вікторію Кохановську. У ЗМІ опублікували відео, на якому жінка прямує до автомобіля у супроводі правоохоронців. Незадовго до цього вона записала відео, в якому розкритикувала українських політиків. На думку Кохановської, вони "витирають ноги" про український прапор.

Раніше, 6 квітня, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що "витягувати за бороду" представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не будуть. Вони, за словами Данилова, мають вказівки від ФСБ РФ щодо своїх подальших дій.