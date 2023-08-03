Смертельна ДТП із бійцем НГУ: у ДРБ підтвердили, що суддя сів за кермо нетверезим (відео)

У ДБР зазначили, що за час досудового розслідування було проведено 18 експертиз. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира. Його підозрюють у тому, що він спричинив смертельну ДТП на блокпості в Києві, внаслідок якої загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії. Про це йдеться на сайті ДБР.

Повідомляється, що за час досудового розслідування було проведено 18 експертиз. Підозрюваний спробував спотворити зміст своїх біологічних зразків, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння. Однак експерти підтвердили, що суддя в момент ДТП був п'яний і перебував за кермом автомобіля.

"За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків і значне перевищення швидкості на момент зіткнення", — сказано

У ДБР зазначили, що Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У ДРБ підтвердили, що суддя сів за кермо у стані сп'яніння

Смертельна ДТП у Києві з нацгвардійцем: що відомо

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що в Києві сталася ДТП із летальними наслідками. Суддя вночі збив військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка і той помер на місці від отриманих травм. Олексія Тандира було затримано, але спочатку він відмовився проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

П'яний суддя в ніч на 26 травня збив на смерть військовослужбовця

27 травня Печерський суд столиці почав розглядати справу судді. Під час засідання він заявив, що не вважає себе винним у трагедії й одразу ж почав скаржитися на погане самопочуття.

Також 11 липня у ДБР повідомляли, що частина експертиз показала, що Тандир був у стані алкогольного сп'яніння, коли сів за кермо. За інформацією слідчих, суддя вживав усіх заходів для того, щоб приховати сліди алкогольного сп'яніння і намагався запобігти встановленню точної кількості алкоголю під час перевірки. Використовував він для цього свої юридичні знання та професійні навички.