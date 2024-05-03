Ница, але ефективна технологія: як аналогія з окупантами дозволяє нищити репутацію опонентів. Аналіз експертки

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Один із найефективніших видів маніпуляцій суспільною думкою щодо опонента – це системно і публічно ставити його в один ряд із тими, кого ненавидить суспільство. Зараз для всіх українців це росіяни, і ми бачимо як часто в медіа тих, хто чимось не подобається, порівнюють із окупантами. Якщо брати до уваги раціональність аргументів, то часто це більш ніж неконструктивно, але все ж дієво. Цю тенденцію помітила і експертка Альона Яхно, про що розповіла в своєму дописі, передає "Телеграф".

"Коли люди бачать конструкцію "хтось = р*сня", то тригер спрацьовує моментально і за всіма цими емоціями гніву й обурення ніхто вже не буде раціонально аналізувати аргументи", — пише експертка.

В якості прикладу Альона Яхно наводить публікацію відомого українського історика щодо девелоперського проєкту на півдні Києва – в урочищі Китаїв. Текст максимально насичений епітетами з яскравим негативним забарвленням "ганьба держави", "новітні окупанти", а також прирівнює проєкт, який має всі дозволи, а також позитивні рішення низки судів, до дій радянської диктатури.

"Епітети підібрані максимально емоційно, щоб у читачів не лишилось сумнівів: девелоперський проєкт поруч з пам’яткою – зло гірше різанини в Бучі, знищення Маріуполя чи підриву Каховської греблі", — йдеться в її дописі.

Аналізуючи текст, експертка зазначає, що за перенасиченістю маніпуляцій ховається відсутність фактажу. Того, який дійсно міг би переконати критично мислячу авдиторію. Раніше Альона вже писала про ситуацію з Китаївим, зокрема про інвестора, який — цитуємо: "Хоче все розчистити та відновити поруч із пам’яткою. Створити неподалік туристичний хаб, шоб приваблювати більше людей до унікального для всієї Європи комплексу. І про ор вище гір від деяких активістів, які обирають хащі та стагнацію, "але нічого не чіпайте". Хоча саму історичну територію ніхто, звичайно, чіпати не збирається. Йдеться лише про її околиці".

На підтвердження того, що девелоперський проєкт не загрожує пам’ятці, існує проєкт охоронних зон, затверджений у 2008 році Держслужбою національної культурної спадщини. Згідно з ним орендовані ділянки — поза межами пам’ятки. Тож підстав для наступних маніпуляцій і підігрівання суспільної думки просто немає.

Альона Яхно зазначає, що подібна техніка все частіше з’являється в соціальних медіа для знищення репутації певних гравців та формування упередження у суспільства, не даючи йому розібратись в ситуації раціонально.