"Немає іншого шляху": спецпризначенець пояснив, чому справа Тищенка - лакмусовий папірець для генпрокурора

У резонансній події є пара моментів, які залишились поза увагою широкого загалу.

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Справа нардепа Тищенко, чиї охоронці скоїли напад на військового в Дніпрі, — це лакмусовий папірець для генпрокурора. На це є одразу декілька причин.

Про це пише спецпризначенець і топ-блогер Кирило Сазонов. На його думку, у цій резонансній події є пара моментів, які залишились поза увагою широкого загалу:

Перше — це невідомі люди, які носять військову форму і зброю посеред міста.

"Зі зброєю та закритим обличчям у місті – це норм? Поліцію нічого не засмучує?", — каже він.

Другий момент — це невідомий з написом "поліція".

"А хлопець з відео взагалі не у формі, але у якійсь жилетці з написом "Поліція" — це хто взагалі? Аніматор? Чому не затримали? Чи поліцейський, якому не вистачило форми?", — ставить питання спецпризначенець.

Третє — що було до того, як конфлікт записували на відео?

"До кого приїхав нардеп? Чому був конфлікт? Бо люди різне пишуть", — пише Сазонов.

З урахуванням всього цього загалом блогер приходить до висновку: справа Тищенка — це лакмусовий папірець для генпрокурора. Зокрема тому, що недоторканість вже скасовували та для притягнення нардепа до відповідальності має бути подання саме Генпрокурора, а його негайної реакції, як підкреслює блогер, не було.

"Три дні тому той самий генпрокурор не прийшов і в Раду де мав звітувати про хід розслідування щодо статків свого зама Вербицького. Все виглядає так, що тактика прокуратури проста: стається проблемна ситуація, прокуратура тягне час і чекає на вказівки зверху що робити далі. Але накопичення таких проблем вже показує, що у влади немає іншого шляху ніж звільнити генпрокурора", — вважає Сазонов.

Нагадаємо, що 20 червня на військового Дмитра Павлова напали у Дніпрі на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших шахраїв.