Зеленський покине США без дозволу на використання ракет вглиб РФ, — The Times

Президент Джо Байден зазначив, що Вашингтон буде підтримувати Київ "на кожному кроці", однак зустріч не змінила позицію щодо ударів вглиб Росії.

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Президент Зеленський повернеться в Україну з Вашингтона, не отримавши дозволу на використання західних ракет великої дальності для ударів углиб Росії. Він окремо зустрічався з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, однак змін в позиції не відбулось. Про це пише The Times.

Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що підтримка України буде продовжуватись та оголосив про новий пакет підтримки на майже 8 мільярдів доларів військової допомоги й постачання високоточних керованих бомб JSOW. Саме вони можуть бити по російських силах на відстані, однак не зможуть вражати цілі на території Росії, а саме це, на думку Києва, необхідно для порятунку цивільного населення.

Західні країни дозволяли Києву використовувати ці ракети тільки для завдання ударів по російських військах у прикордонних районах. Однак у позиції Вашингтона жодних змін щодо використання ракет дальнього радіуса дії оголошено не було. Це сталося менш ніж за добу після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що РФ може застосовувати ядерну зброю і проти неядерних держав.

"Росія не переможе. Україна переможе і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", — зазначив Байден після зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, з 22 вересня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. У межах своєї робочої поїздки він провів зустрічі з американськими конгресменами, політиками та іноземними лідерами на 79-й сесії Генасамблеї ООН. 26 вересня він зустрівся з президентом Джо Байденом та представив йому план перемоги.

Також глава держави зустрівся з кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс. Володимир Зеленський також поділився з нею планом перемоги.

Що ж стосується кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, то він під час перебування Зеленського в США різко висловлювався в бік президента України, зокрема, назвав його "найбільшим продавцем в історії".