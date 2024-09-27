Зеленский покинет США без разрешения на использование ракет вглубь РФ, — The Times

Президент Джо Байден отметил, что Вашингтон будет поддерживать Киев "на каждом шагу", однако встреча не изменила позицию относительно ударов вглубь России.

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Президент Зеленский вернется в Украину из Вашингтона, не получив разрешения на использование западных ракет большой дальности для ударов вглубь России. Он отдельно встречался с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, однако изменений в позиции не произошло. Об этом пишет The Times.

Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что поддержка Украины будет продолжаться и объявил о новом пакете поддержки на почти 8 миллиардов долларов военной помощи и поставки высокоточных управляемых бомб JSOW. Именно они могут бить по российским силам на расстоянии, однако не смогут поражать цели на территории России, а именно это, по мнению Киева, необходимо для спасения гражданского населения.

Западные страны разрешали Киеву использовать эти ракеты только для нанесения ударов по российским войскам в приграничных районах. Однако в позиции Вашингтона никаких изменений в отношении использования ракет дальнего радиуса действия объявлено не было. Это произошло менее чем через сутки после того заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ может применять ядерное оружие и против неядерных государств.

"Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу", — отметил Байден после встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. В рамках своей рабочей поездки он провел встречи с американскими конгрессменами, политиками и иностранными лидерами на 79-й сессии Генассамблеи ООН. 26 сентября он встретился с президентом Джо Байденом и представил ему план победы.

Также глава государства встретился с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис. Владимир Зеленский также поделился с ней планом победы.

Что же касается кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, то он во время пребывания Зеленского в США резко высказывался в сторону президента Украины, в частности, назвал его"самым большим продавцом в истории".