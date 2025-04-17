Стежте за тривогами: які заходи безпеки діятимуть на Великдень 20 квітня, — Нацполіція

Працівники Національної поліції під час Великодня 2025 стежитимуть за порядком у місцях богослужінь і можуть огляди речі, якщо виникне потреба. Громадяни повинні пам'ятати про ймовірність атаки Російської Федерації та реагувати на сигнали повітряної тривоги, заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Related video

Про дії правоохоронців під час Великодня Гірдвіліс розповіла у коментарі агентству "Intefrax-Україна".

Спікерка перелічила, як діятимуть поліцейські для захисту громадян під час богослужінь, і уточнила, що вони працюватимуть біля церков, на вулицях та на автотрасах.

Які плани правоохоронців з нагоди релігійного свята 20 квітня:

на вулицях населених пунктів посилять заходи безпеки. Які саме заходи маються на увазі, Гірдвіліс не уточнила;

поліцейські машини чергуватимуть ближче до храмів;

за потреби, людей можуть спиняти для огляду речей.

"Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян", — пояснила речниця.

У коментарі медіа представниця Нацполіції також нагадала, що розклад урочистих заходів у церквах повинен відповідати комендантській годині. Також вона закликала людей не ігнорувати сигнали тривоги.

"Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень", — підсумувала Гірдвіліс.

Великдень 2025 — деталі

Тим часом на порталі МВС 17 квітня опублікували правила поводження громадян під час Великодніх свят 20 квітня:

якщо люди живуть неподалік від зони проведення бойових дій, то краще не іти на богослужіння, а дивитись їх онлайн;

слід перевірити тривалість комендантської години у своєму регіоні, оскільки обмеження діють і для храмів;

стежити за пожежною безпекою вдома та у церкві;

реагувати на сигнали повітряної тривоги та завчасно дізнатись про розташування найближчого укриття.

"Великі скупчення людей – це ризик. Ворог не раз показав, що для нього немає нічого святого. Саме тому важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — попередило МВС.

Зазначимо, 2 квітня Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують змінювати тривалість комендантської години. Крім того, людей попередили, що під час Великодня 20 квітня на вулицях буде більше поліцейських патрулів та чергуватиме більше машин.

16 квітня глава литовського міністерства закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що є загроза особливо масштабного удару ЗС РФ, яке відбудеться під час Великодня. Зі слів посадовця, може відбутись "щось страшне".

Нагадуємо, 13 квітня під час відзначання Вербної неділі РФ вдарила балістикою по центру Сум: загинуло майже 40 людей. Крім того, протягом передвеликоднього тижня від російських повітряних атак потерпали Одеса та Дніпро. Під час удару 17 квітня у Дніпрі загинула 16-річна дівчина, яка була на вулиці під час вибуху "Шахеда".