Следите за тревогами: какие меры безопасности будут действовать на Пасху 20 апреля, — Нацполиция

Работники Национальной полиции во время Пасхи 2025 будут следить за порядком в местах богослужений и могут досматривать вещи, если возникнет необходимость. Граждане должны помнить о вероятности атаки Российской Федерации и реагировать на сигналы воздушной тревоги, заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

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О действиях правоохранителей во время Пасхи Гирдвилис рассказала в комментарии агентству "Intefrax-Украина".

Спикер перечислила, как будут действовать полицейские для защиты граждан во время богослужений, и уточнила, что они будут работать возле церквей, на улицах и на автотрассах.

Какие планы правоохранителей по случаю религиозного праздника 20 апреля:

на улицах населенных пунктов усилят меры безопасности. Какие именно меры имеются в виду, Гирдвилис не уточнила;

полицейские машины будут дежурить ближе к храмам;

при необходимости, людей могут останавливать для осмотра вещей.

"Полицейские могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", — пояснила пресс-секретарь.

В комментарии медиа представительница Нацполиции также напомнила, что расписание торжественных мероприятий в церквях должно соответствовать комендантскому часу. Также она призвала людей не игнорировать сигналы тревоги.

"Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", — подытожила Гирдвилис.

Пасха 2025 — детали

Тем временем на портале МВД 17 апреля опубликовали правила поведения граждан во время Пасхальных праздников 20 апреля:

если люди живут недалеко от зоны проведения боевых действий, то лучше не идти на богослужения, а смотреть их онлайн;

следует проверить продолжительность комендантского часа в своем регионе, поскольку ограничения действуют и для храмов;

следить за пожарной безопасностью дома и в церкви;

реагировать на сигналы воздушной тревоги и заблаговременно узнать о расположении ближайшего укрытия.

"Большие скопления людей — это риск. Враг не раз показал, что для него нет ничего святого. Именно поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — предупредило МВД.

Отметим, 2 апреля Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют менять продолжительность комендантского часа. Кроме того, людей предупредили, что во время Пасхи 20 апреля на улицах будет больше полицейских патрулей и будет дежурить больше машин.

16 апреля глава литовского министерства иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что есть угроза особо масштабного удара ВС РФ, который состоится во время Пасхи. По словам чиновника, может произойти "что-то страшное".

Напоминаем, 13 апреля во время празднования Вербного воскресенья РФ ударила баллистикой по центру Сум: погибло почти 40 человек. Кроме того, в течение предпасхальной недели от российских воздушных атак страдали Одесса и Днепр. Во время удара 17 апреля в Днепре погибла 16-летняя девушка, которая была на улице во время взрыва "Шахеда".