Збирав гроші для ЗС РФ: за екскапітана збірної України Тимощука взялася СБУ, що йому світить

Колишньому гравцю та екскапітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку Служба безпеки України повідомила про підозру. Його звинувачують у пособництві державі-агресору.

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Про це повідомив пресцентр СБУ на сторінці у Facebook.

За матеріалами слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії, фігурант активно підтримує ворога. Він також фінансово сприяє діяльності окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації.

Зокрема, у вересні 2024 року він взяв участь у футбольному матчі на території РФ. Після гри ексфутболіст виставив на аукціон футболку з власним автографом, яка була продана за 700 тисяч рублів. Отримані кошти були спрямовані на фінансування розвідпідрозділу 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії, що бере участь у бойових діях проти Сил оборони України.

СБУ не назвала прізвище футболіста. Однак судячи з опису, йдеться про Анатолія Тимощука. Саме його фото з футболкою опублікував Telegram-канал "Русский Фанатский Аукцион".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відомстві додали, що фігурант перебуває за межами України. Наразі вживаються заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності.

Анатолій Тимощук: що про нього відомо

Анатолій Тимощук — колишній український футболіст, рекордсмен за кількістю матчів за національну збірну України (144). Грав на позиції опорного півзахисника. Виступав за клуби "Волинь", "Шахтар", "Зеніт", "Баварія" та "Кайрат". Був капітаном збірної України, зокрема на Євро-2012.

З моменту свого дебюту у 2000 році Тимощук став одним із ключових гравців національної збірної України. У 2016 році ухвалив рішення завершити виступи у збірній, пішов з посади капітана.

16 березня 2017 року став асистентом головного тренера "Зеніту" (Санкт-Петербург, Росія) Мірчі Луческу, підписавши контракт на 2 роки. Залишився в команді після початку повномасштабного вторгнення і працює донині.

У березні 2022 контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив його всіх нагород, титулів і тренерської ліцензії Pro. Також спортсмену довічно заборонено займатися футболом в Україні, його позбавлено звання "Почесний громадянин Луцька"

В січні президент України Володимир Зеленський увів санкції проти колишнього футболіста збірної України й "Шахтаря" Анатолія Тимощука. Пізніше він вперше прокоментував війну в Україні та заявив, що в ній "не все так однозначно".

У вересні 2024 року Тимощуку вдалось виграти суд в Лозанні проти Української Асоціації футболу. Своє рішення суд аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти дисциплінарні санкції.

В грудні він зробив заяву, що хоче, аби Росія та Україна сіли за стіл перемовин та "знайшли консенсус". Він додав, що "виступає за мир".