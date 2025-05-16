Собирал деньги для ВС РФ: за экс-капитана сборной Украины Тимощука взялась СБУ, что ему светит

Бывшему игроку и экс-капитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку Служба безопасности Украины сообщила о подозрении. Его обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

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Об этом сообщил пресс-центр СБУ на странице в Facebook.

По материалам следствия, после начала полномасштабного вторжения России, фигурант активно поддерживает врага. Он также финансово способствует деятельности отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

В частности, в сентябре 2024 года он принял участие в футбольном матче на территории РФ. После игры экс-футболист выставил на аукцион футболку с собственным автографом, которая была продана за 700 тысяч рублей. Полученные средства были направлены на финансирование разведподразделения 106-й воздушно-десантной дивизии России, участвующей в боевых действиях против Сил обороны Украины.

СБУ не назвала фамилию футболиста. Однако судя по описанию, речь идет об Анатолии Тимощуке. Именно его фото с футболкой опубликовал Telegram-канал "Русский Фанатский Аукцион".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ведомстве добавили, что фигурант находится за пределами Украины. Сейчас принимаются меры для его привлечения к уголовной ответственности.

Анатолий Тимощук: что о нем известно

Анатолий Тимощук — бывший украинский футболист, рекордсмен по количеству матчей за национальную сборную Украины (144). Играл на позиции опорного полузащитника. Выступал за клубы "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Бавария" и "Кайрат". Был капитаном сборной Украины, в частности на Евро-2012.

С момента своего дебюта в 2000 году Тимощук стал одним из ключевых игроков национальной сборной Украины. В 2016 году принял решение завершить выступления в сборной, ушел с поста капитана.

16 марта 2017 года стал ассистентом главного тренера "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия) Мирчи Луческу, подписав контракт на 2 года. Остался в команде после начала полномасштабного вторжения и работает по сей день.

В марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил его всех наград, титулов и тренерской лицензии Pro. Также спортсмену пожизненно запрещено заниматься футболом в Украине, он лишен звания "Почетный гражданин Луцка"

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего футболиста сборной Украины и "Шахтера" Анатолия Тимощука. Позже он впервые прокомментировал войну в Украине и заявил, что в ней "не все так однозначно".

В сентябре 2024 года Тимощуку удалось выиграть суд в Лозанне против Украинской Ассоциации футбола. Свое решение суд аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять дисциплинарные санкции.

В декабре он сделал заявление, что хочет, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и "нашли консенсус". Он добавил, что "выступает за мир".