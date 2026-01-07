В'їзд італійцю Рокко в Україну можуть заборонити на 10 років: в ДПСУ назвали умову

Після того, як українка Дар'я Мельниченко поскаржилася на проросійські висловлювання італійця Рокко, з яким вона їхала в одному автобусі, прикордонники заборонили іноземцю в'їзд в Україну на 3 роки. Втім термін заборони може бути подовжений.

Скандал з італійцем Рокко на кордоні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував 7 січня в ефірі каналу "Київ24". За його словами, коли автобус прибув до пункту пропуску дівчина особисто звернулася до старшого зміни прикордонних нарядів, розповівши про ситуацію в соцмережах — Демченко зазначив, що так може вчиняти будь-який громадянин України.

Речник ДПСУ пояснив, що проросійські висловлювання є порушенням норм і законів України, що стало підставою для відмови італійцю в перетині кордону та заборони на в'їзд на 3 роки.

"Цей термін регулюється законодавством. Заборона на в'їзд починає діяти з моменту, коли рішення ухвалюється на пункті пропуску, на 3 роки. Але у разі, якщо будуть подальші порушення, цей термін може бути продовжений до 10 років", — зазначив представник ДПСУ.

Він додав, що італієць і громадянка України, яка їхала з ним, не одружені.

"Я часто бачу в соціальних мережах питання: "Чи не заборонили ми українці в'їзд в Україну?" Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям у поверненні додому", — сказав Демченко.

За його словами, жінка сама не захотіла заїжджати на територію України та висловила бажання повернутися з італійцем назад.

Італієць Рокко і українка, з якою він намагався перетнути КПП "Чоп" Фото: Скріншот

Речник ДПСУ зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники неодноразово відмовляли іноземцям у в'їзді через проросійські погляди, висловлювання на підтримку агресії РФ чи російську символіку, проте вперше такий випадок набув настільки широкого розголосу.

Італієць Рокко на кордоні: деталі скандалу

Вночі на вранці 6 січня українці в мережі Threads чекали, коли італієць доїде до кордону, після допису Дар'ї Мельниченко про його висловлювання в автобусі. Чоловік на ім'я Рокко лаяв президента України Володимира Зеленського та виказував підтримку діям Володимира Путіна. Скандал з італійцем на кордоні викликав бурхливе обговорення та хвилю мемів.

Пресслужба ДПСУ ввечері 6 січня повідомила, що 53-річному іноземцю заборонили в'їзд в Україну на 3 роки після дописів небайдужої громадянки, коли він намагався перетнути КПП "Чоп". Прикордонники розповіли, що підставою для рішення стало виправдовування громадянином Італії агресії РФ проти України та його проросійські погляди.

Компанія AL-TRANS, яка займається пасажирськими перевезеннями до Італії, заявила, що не повезла назад скандального італійця Рокко після відмови у в'їзді в Україну.

Журналіст Віталій Глагола розповів, що батько Дар'ї Мельниченко, яка домоглася заборони на в'їзд фаната Путіна Рокко в Україну, служить на фронті.