Въезд итальянцу Рокко в Украину могут запретить на 10 лет: в ГПСУ назвали условие

После того, как украинка Дарья Мельниченко пожаловалась на пророссийские высказывания итальянца Рокко, с которым она ехала в одном автобусе, пограничники запретили иностранцу въезд в Украину на 3 года. Впрочем срок запрета может быть продлен.

Скандал с итальянцем Рокко на границе спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал 7 января в эфире канала "Киев24". По его словам, когда автобус прибыл в пункт пропуска девушка лично обратилась к старшему смены пограничных нарядов, рассказав о ситуации в соцсетях — Демченко отметил, что так может поступать любой гражданин Украины.

Представитель ГПСУ пояснил, что пророссийские высказывания являются нарушением норм и законов Украины, что стало основанием для отказа итальянцу в пересечении границы и запрета на въезд на 3 года.

"Этот срок регулируется законодательством. Запрет на въезд начинает действовать с момента, когда решение принимается на пункте пропуска, на 3 года. Но в случае, если будут дальнейшие нарушения, этот срок может быть продлен до 10 лет", — отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что итальянец и гражданка Украины, которая ехала с ним, не женаты.

"Я часто вижу в социальных сетях вопросы: "Не запретили ли мы украинцам въезд в Украину?" Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам в возвращении домой", — сказал Демченко.

По его словам, женщина сама не захотела заезжать на территорию Украины и выразила желание вернуться с итальянцем обратно.

Итальянец Рокко и украинка, с которой он пытался пересечь КПП "Чоп" Фото: Скриншот

Представитель ГПСУ отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники неоднократно отказывали иностранцам во въезде из-за пророссийских взглядов, высказываний в поддержку агрессии РФ или российской символики, однако впервые такой случай получил столь широкую огласку.

Итальянец Рокко на границе: детали скандала

Ночью на утром 6 января украинцы в сети Threads ждали, когда итальянец доедет до границы, после сообщения Дарьи Мельниченко о его высказываниях в автобусе. Мужчина по имени Рокко ругал президента Украины Владимира Зеленского и выражал поддержку действиям Владимира Путина. Скандал с итальянцем на границе вызвал бурное обсуждение и волну мемов.

Пресс-служба ГПСУ вечером 6 января сообщила, что 53-летнему иностранцу запретили въезд в Украину на 3 года после сообщений неравнодушной гражданки, когда он пытался пересечь КПП "Чоп". Пограничники рассказали, что основанием для решения стало оправдание гражданином Италии агрессии РФ против Украины и его пророссийские взгляды.

Компания AL-TRANS, которая занимается пассажирскими перевозками в Италию, заявила, что не повезла обратно скандального итальянца Рокко после отказа во въезде в Украину.

Журналист Виталий Глагола рассказал, что отец Дарьи Мельниченко, которая добилась запрета на въезд фаната Путина Рокко в Украину, служит на фронте.