Назарія Гусакова відправили під нічний домашній арешт: адвокати заявили про погіршення здоров'я

Печерський районний суд Києві відправив Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні зібраних на лікування СМА коштів, під нічний домашній арешт.

Він буде зобов'язаний перебувати вдома з 22:00 до 06:00. Про це повідомило hromadske з зали суду.

Сам Гусаков брав участь у засіданні по відеозв'язку, як і його адвокат. Натомість у залі суду був присутній прокурор, який просив про цілодобовий домашній арешт, посилаючись на можливість Гусакова перетинати державний кордон через його інвалідність.

У відповідь сторона захисту заявила, що вимагає нічний домашній арешт, адже стан здоров'я Гусакова нібито погіршився.

"Його здоровʼя суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозвʼязок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази", — зазначила його захисниця.

Відео дня

Крім того, підозрюваний двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі, заявила його сторона.

Після цього прокурор визнав, що сторона обвинувачення не врахувала потребу у вентиляції легень, коли просила про цілодобовий домашній арешт.

У підсумку суд частково задовольнив клопотання прокурора, відправивши Назарія Гусакова під нічний домашній арешт. Він повинен буде перебувати вдома з 22:00 до 06:00. У ці години він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги, а також для того, щоб пройти в укриття. Він також повинен здати закордонний паспорт.

Раніше Фокус розповідав, що у справі Назарія Гусакова змінили суть підозри. Тепер у справі буде більше потерпілих — 96 осіб замість 34. Також зросла і сума завданих збитків — з 1,3 мільйонів гривень до 2 мільйонів.

Справа Назарія Гусакова — що відомо

17 червня 2025 року в почали з'являтися повідомлення про те, що Назарій не відповідає на прохання надати звіти за зібрані на лікування кошти. А йшлося не про маленькі суми.

З огляду на суспільний резонанс правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями щодо шахрайства легалізації або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

У коментарі виданню чоловік заявив, що це —"гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

23 липня генпрокурор Руслан Кравченко анонсував заочне вручення підозри Гусакову, який перебуває за межами України. "Сума 1 млн 200 тис. збитків. Понад 300 осіб відмовилися бути потерпілими", — сказав Кравченко.

Раніше Фокус писав, що на одне з українських ЗМІ почався тиск після публікацій матеріалів про Гусакова. Ми також писали, що друг Гусакова, тікаючи від правоохоронців, збив поліцейського, а потім три години просидів на горищі.