Назария Гусакова отправили под ночной домашний арест: адвокаты заявили об ухудшении здоровья

Печерский районный суд Киева отправил Назария Гусакова, которого подозревают в присвоении собранных на лечение СМА средств, под ночной домашний арест.

Он будет обязан находиться дома с 22:00 до 06:00. Об этом сообщило hromadske из зала суда.

Сам Гусаков участвовал в заседании по видеосвязи, как и его адвокат. Зато в зале суда присутствовал прокурор, который просил о круглосуточном домашнем аресте, ссылаясь на возможность Гусакова пересекать государственную границу из-за его инвалидности.

В ответ сторона защиты заявила, что требует ночной домашний арест, ведь состояние здоровья Гусакова якобы ухудшилось.

"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд никак. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания", — отметила его защитница.

Кроме того, подозреваемый дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе, заявила его сторона.

После этого прокурор признал, что сторона обвинения не учла потребность в вентиляции легких, когда просила о круглосуточном домашнем аресте.

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, отправив Назария Гусакова под ночной домашний арест. Он должен будет находиться дома с 22:00 до 06:00. В эти часы он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи, а также для того, чтобы пройти в укрытие. Он также должен сдать загранпаспорт.

Ранее Фокус рассказывал, что в деле Назария Гусакова изменили суть подозрения. Теперь в деле будет больше потерпевших — 96 человек вместо 34. Также выросла и сумма нанесенного ущерба — с 1,3 миллионов гривен до 2 миллионов.

Дело Назария Гусакова — что известно

17 июня 2025 года в начали появляться сообщения о том, что Назарий не отвечает на просьбу предоставить отчеты за собранные на лечение средства. А речь шла не о маленьких суммах.

Учитывая общественный резонанс правоохранители начали уголовные производства по статьям о мошенничестве легализации или отмывании доходов, полученных преступным путем.

Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельках бирж Binance и FTX Назария Гусакова, осуществлявшихся в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.

В комментарии изданию мужчина заявил, что это -"деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши или с покера, или со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.

23 июля генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал заочное вручение подозрения Гусакову, который находится за пределами Украины. "Сумма 1 млн 200 тыс. убытков. Более 300 человек отказались быть потерпевшими", — сказал Кравченко.

Ранее Фокус писал, что на одно из украинских СМИ началось давление после публикаций материалов о Гусакове. Мы также писали, что друг Гусакова, убегая от правоохранителей, сбил полицейского, а потом три часа просидел на чердаке.